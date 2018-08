Jesienią Polsat pokaże nowy muzyczny show - będzie to o polska wersja formatu "All Together Now".

Ewa Farna będzie pełnić fukcję kapitana jurorów w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now" AKPA

Przypomnijmy, że w 2016 r. po jedenastu edycjach Polsat zakończył program "Must Be The Music".

Wiosną 2017 r. stacja reaktywowała "Idola", który był pierwszym muzycznym talent show z prawdziwego zdarzenia w Polsce. Jednak ostatecznie program z udziałem jurorów Elżbiety Zapendowskiej, Janusza Panasewicza (Lady Pank), Ewy Farnej i Wojtka Łuszczykiewicza (Video) spadł z anteny po zaledwie jednej serii.

"Śpiewajmy razem. All Together Now" to polska wersja brytyjskiego formatu, który zadebiutował w BBC One na początku tego roku (z średnią widownią na poziomie ok. 4 mln osób), a już planowany jest drugi sezon.

Formuła programu polega na prezentowaniu utworów przez różne osoby (mogą to być zarówno soliści, jak i duety czy też grupy muzyczne). Występy oceniane są przez panel złożony ze stu ekspertów muzycznych i wokalistów. W Wielkiej Brytanii w składzie tego panelu weszli m.in. występująca jako współprowadząca program Geri Horner ze Spice Girls, Lindsay Dracass (reprezentantka na Eurowizję 2001) i raper Gabz, uczestnik tamtejszej wersji "Mam talent".

W Polsacie uczestników oceniać będą m.in. Anja Orthodox (wokalistka Closterkeller), Krzysztof "Jary" Jaryczewski (pierwszy wokalista Oddziału Zamkniętego), Dariusz Kordek (aktor musicalowy, teatralny i filmowy), przedstawiciele młodego pokolenia wokalistów Madox, Saszan i Ramona Rey, Michał Stawiński (wokalista NeuOberschlesien), producent Bartosz Zielony Tabb i Conrado Yanez (zwycięzca 10. edycji "Must Be The Music").

W roli kapitana jurorów pojawi się Ewa Farna. Z kolei prowadzącym został artysta kabaretowy Igor Kwiatkowski, do końca 2017 r. członek Kabaretu Paranienormalni (pamiętany choćby z roli Mariolki).

"Śpiewajmy razem. All Together Now" opiera się na jednym prostym założeniu - zaśpiewać tak, by porwać do wspólnego śpiewania i zabawy jak największą liczbę jurorów. Im więcej jurorów wstanie ze swoich miejsc i zaśpiewa z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Program składa się z ośmiu odcinków. Dwójka wokalistów, która w każdym odcinku poderwie z krzeseł największą liczbę sędziów, przechodzi do finałowego odcinka, w którym zawalczą o nagrodę pieniężną.