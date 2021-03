Nowy gracz na metalowej scenie. Poznajcie Veile!

Nowo powstała, brytyjsko-niderlandzka grupa Veile opublikowała pierwszy singel.

Wyjaśnijmy na początku, że "horrormetalowy" Veile tworzą muzycy znani już ze sceny.

W skład wchodzą: brytyjski gitarzysta Charles Edward Alexander Hedger, znany też jako Ghul z norweskiego Mayhem, a także były członek Cradle Of Filth; niderlandzki perkusista Frank Skillpero, kojarzony również ze szwedzkim Shining; oraz urodzona w Londynie wokalistka Anabelle Iratni, którą możecie pamiętać z angielskiego projektu Devilment z udziałem m.in. Daniego Filtha z Cradle Of Filth i Matta Alstona z Machine Head.

Singel "The Unwelcome" ma być, jak czytamy, pierwszym z serii niepokojących kompozycji Veile z zapadającymi w pamięć orkiestracjami i niespotykanym widowiskiem wielowymiarowych, niekiedy wręcz psychotycznych wokalnych spazmów.

Singel miał premierę w piątek, 26 marca.



"The Unwelcome" możecie posłuchać tutaj:

Wideo