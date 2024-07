Disney właśnie zapowiedział odświeżenie piosenek z bajek - tych uwielbianych przez zarówno dzieciaków, jak i dorosłych. Powstanie album z aranżacjami, jakich do tej pory nie było. Niecodzienna płyta, zatytułowana "A Whole New Sound", będzie oparta na rockowych brzmieniach. Coverami zajmą się jedne z najsłynniejszych zespołów tego gatunku muzycznego oraz szeroko pojętej alternatywy czy pop-punku.

Pełną tracklistę, która znajdzie się na rockowej płycie, Disney trzyma w tajemnicy, natomiast ujawnił przedsmak tego, czego mogą spodziewać się słuchacze. Właśnie pojawił się pierwszy singiel promujący album. Światło dzienne ujrzała piosenka "Can You Feel The Love Tonight" z bajki "Król Lew" w całkowicie nowej wersji. Premiera przypadła na czas, kiedy to kultowy film o dzielnym lwie obchodzi swoją 30. rocznicę powstania. Pop-punkową aranżacją sztandarowej piosenki zajął się zespół Simple Plan.

Zespół Simple Plan zapisał się w historii muzyki

Simple Plan to jedna z najpopularniejszych formacji pop-punkowych Kanady. Zespół został założony w 1999 r., a popularność zdobywał w latach 2000. Sprzedał 10 milionów albumów na całym świecie, zdobył kilka nagród Juno, a nawet wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2010 r. Cieszą się niesłabnącą popularnością, a wielu fanów podkreśla ich ogromny wkład w odrodzenie się pop-punku i kultury, związanej z tym gatunkiem muzycznym.

Pop-punkowa grupa podjęła się niecodziennego wyzwania

Członkowie zespołu podkreślają, że udział w nagrywaniu nowych aranżacji klasycznych przebojów Disneya był dla nich zaszczytem. "Dorastaliśmy oglądając filmy Disneya z naszymi rodzinami, a teraz możemy cieszyć się nimi z naszymi dziećmi. To jest niesamowite, że możemy być zaangażowani w tworzenie tego albumu" - podkreślili muzycy z Simple Plan.

Poprzednia wersja kultowego już utworu śpiewana była przez Eltona Johna. Muzycy z Simple Plan podkreślili, że swoim coverem chcieli uczcić jego muzyczny talent, jednocześnie dodając do piosenki swój energiczny charakter i mocniejsze brzmienie. "Chcieliśmy oddać hołd oryginałowi Sir Eltona Johna, dodając jednocześnie nasz własny styl i sprawiając, by piosenka brzmiała zabawnie i energicznie. Jesteśmy podekscytowani efektem i mamy nadzieję, że nasza wersja wszystkim się spodoba" - wyznali członkowie Simple Plan.

"A Whole New Sound" pokaże postacie Disneya w całkiem nowym świetle

Okładka rockowego singla "Can You Feel The Love Tonight" przedstawia odświeżony wizerunek postaci, które od lat są twarzami Disneya. Myszka Miki, Kaczor Donald i Goofy, ubrani w luźne spodnie i bluzy oraz czapki z daszkiem, zostali potraktowani wąską gamą kolorystyczną. Brakuje tam bajkowej scenerii i wielobarwnych elementów. Bohaterowie na okładce są czarno-biali, a ich odmieniony wizerunek jasno wskazuje na to, w którą stronę zmierzają nowe aranżacje utworów.

Data premiery albumu "A Whole New Sound" nie została jeszcze oficjalnie podana, jednak dzieciaki mogą spodziewać się nowych wersji ulubionych piosenek jeszcze w tym roku. Z pewnością jest na co czekać.

