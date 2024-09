W oczekiwaniu na headlinera tego wieczoru, o support zadbał wiśniosz, czyli polski pop-punkowy artysta. W trakcie swojego występu nieustannie dbał o kontakt z publicznością, opowiadając historie powstawania jego tekstów, czy żarty z tym związane. Sam też przyznał, że prawie dwutysięczna warszawska publiczność była dotychczas największą, dla jakiej miał przyjemność grać. Byłem zaskoczony jego występem, który był dość mocno przepełniony ciężkimi brzmieniami, ale trzeba oddać, że dobrze wykonał swoje zadanie, jakim było rozgrzanie tłumu.

Baby Lasagna zagrał w Warszawie. Publiczność była zachwycona!

Po supporcie nie musieliśmy długo czekać na gwiazdę wieczoru, bo punktualnie na scenie pojawił się Baby Lasagna. Już od pierwszych minut koncertu czuć było od niego tę energię, która wylewała się ze sceny. Biegał po niej i skakał, a wszystkiemu towarzyszyły ognie i dymy - wyglądało to co najmniej imponująco, szczególnie jak na klubowe warunki. Publiczność naprawdę dopisywała i dała porwać się do tańca. Coś, na co warto zwrócić uwagę to fakt, że niemal wszystkie utwory były równo śpiewane przez zgromadzonych fanów, co trochę zmieniło moje postrzeżenie na temat Baby Lasagna, z one-hit wondera na pełnoprawnego pop-rockmana.

Nie zabrakło natomiast jego wielkiego eurowizyjnego hitu "Rim Tim Tagi Dim". Okraszony został specjalnym prawie dwuminutowym wstępem, który budował napięcie do pierwszej nuty piosenki. Tak jak już wspominałem, były ognie, śpiewanie pod koniec a capella z publicznością i energia, która była naprawdę wyjątkowa. Co do pozostałych piosenek, największe wrażenie zrobiła na mnie "and I?". Takiej zabawy i tak głośnego wspólnego śpiewania się nie spodziewałem. Warto też wspomnieć o jego najnowszym singlu "Biggie Boom Boom", który będąc szczerym, o wiele lepiej brzmi na żywo, niż w studyjnych warunkach. To jeden z tych utworów, który jest stworzony do koncertowania. W trakcie jego grania, artysta włączył live'a na social-mediach, co rozentuzjazmowało warszawską publiczność.

To kolejny przykład jak bardzo Baby Lasagna dbał o kontakt z fanami na scenie i atmosferę, panującą na koncercie. Ktoś rzucił na scenę różowe kocie uszka? Założył i zagrał w nich kilka utworów. Ktoś rzucił bransoletki? Zebrał i rozdał członkom swojego zespołu, by grali w nich do końca. Przy okazji jeszcze zarekomendował swojego brata-gitarzystę z jego zespołu, który aktualnie szuka dziewczyny. To naprawdę ważne, by z taką wdzięcznością i luzem grać dla zebranej publiczności. Niestety, z braku zbyt wielu kawałków opublikowanych, cały jego występ trwał zaledwie godzinę, nikt natomiast nie opuszczał klubu rozczarowany. A za to naprawdę należą się oklaski.

