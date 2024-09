"To kosztuje dużo, nie polecam, to jest bardzo zły pomysł " - przyznał, podkreślając destrukcyjny wpływ nałogu na jego relacje z bliskimi i własne poczucie wartości. Czuł się, jakby tracił kontakt z samym sobą i funkcjonował w innej rzeczywistości. Przyznał też, że używki odebrały mu "supermoc".

"Całkiem poważnie była to peleryna, którą na co dzień nosiłem, która dawała mi supermoc i w pewnym momencie, gdy zacząłem palić (...) to w końcu ona zabrała mi wszystkie relacje, zabrała mi szczęście, poczucie własnego zdania, kradła moją osobowość. Chciałbym ostrzec wszystkich ludzi, którzy palą. To jest super - usiąść sobie (...) i poczuć, że jesteś cool, bo fajnie wyglądasz z gibonem. W moim przypadku zabrało to też moją supermoc, przez chwilę zapomniałem, kim byłem" - ostrzegał widzów.