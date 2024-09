Grzegorz Hyży obecny jest na scenie muzycznej od wielu lat, przez co jest przygotowany na wszelkie niedogodności i wyzwania. Zasłynął dzięki swoim występom w trzeciej edycji programu "X Factor", gdzie udało mu się dojść aż do finału. W trakcie swojej kariery stworzył wiele chwytliwych piosenek, które nuciła cała Polska, a do tych najbardziej znanych należą: "O Pani!", "Na Chwilę", "Pod Wiatr" oraz "Wstaję".