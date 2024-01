"'Whatever' rozpoczyna się od uderzeń gitary i potężnego wokalu Avy, która rozprawia się z zakończonym związkiem. Gdy tylko znajduje siłę, by ruszyć do przodu, rozpoczyna się kultowy refren - poprzedzony lawiną syntezatorów i house'owej produkcji" - czytamy w zapowiedzi prasowej.



Premierze piosenki towarzyszy teledysk w reżyserii Dano Cerny'ego (The Chainsmokers, Halsey, Elle King).



Reklama

"Whatever" to następstwo oficjalnego remake'u legendarnej piosenki Paula McCartneya i Michaela Jacksona. W zeszłym roku to za jego sprawą "Say Say Say" ponownie znalazł się na szczycie list przebojów. Wcześniej, bo w 2022, artysta podzielił się czwartym albumem studyjnym "Thrill Of The Chase", na którym znalazły się współprace z takimi artystami, jak X Ambassadors, DNCE, Lukas Graham, Gryffin, Sam Feldt czy Dean Lewis.

Sprawdź tekst "Whatever" w serwisie Tekściory!

Kim jest Kygo?

Kygo to norweski muzyk, urodzony jako Kyrre Gørvell-Dahll, po raz pierwszy pokazał się światu w 2013 roku i po cichu stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych twórców przebojów. Gromadząc łącznie 23 miliardy odtworzeń pobił liczne rekordy. Nagrodzony multiplatyną za "It Ain't Me" (z Seleną Gomez) trafił do pierwszej dziesiątki na liście Billboard Hot 100. W 2019 roku przerobił przebój "Higher Love" Whitney Houston. Na wydanym w 2020 roku albumie "Golden Hour" znalazły się takie utwory jak: "Like It Is" (Zara Larsson & Tyga), "Lose Somebody" (OneRepublic) i "I'll Wait" (Sasha Alex Sloan).

Album zgromadził ponad 2,5 miliarda odtworzeń na całym świecie. Po "Golden Hour" wydał swoje remiksy "What’s Love Got To Do With It" Tiny Turner i "Hot Stuff" Donny Summer.



Kim jest Ava Max?

Albańsko-amerykańska wokalistka Ava Max cieszy się ogromnym uznaniem na całym świecie. Dzięki ponad 15,6 miliardom odtworzeń w serwisach streaminowych szybko udowodniła, że jest nową gwiazdą popu. W 2018 roku artystka zadebiutowała z hitem "Sweet But Psycho", który pokrył się czterokrotną platyną. Oficjalny teledysk do numeru wygenerował ponad 910 milionów wyświetleń.



Spory sukces osiągnęły również jej kolejne single: "So Am I", "Salt", "My Head & My Heart" oraz tytułowy utwór z jej debiutu "Heaven & Hell". Album cieszył się sporym zainteresowaniem - zdobył ponad 13 miliardów odtworzeń oraz złote, platynowe i multiplatynowe certyfikaty w kilkunastu krajach. Od tamtej pory artystka podzieliła się także przebojami "EveryTime I Cry", "The Motto", a także kolejnym albumem "Diamonds & Dancefloors", na którym znalazł się przebój "Million Dollar Baby". W 2021 roku Ava MAx pojawiła się na prestiżowej liście Forbes, "30 Under 30".