Kygo i Whitney Houston "Higher Love": Posłuchaj nieznanego utworu gwiazdy

Utwór "Higher Love" jest nową wersją piosenki, która ukazała się jako bonus na japońskim wydaniu albumu "I'm Your Baby Tonight" w 1990 roku. Jest to też pierwszy utwór Whitney Houston wydany od dziesięciu lat, czyli od singla "I Look To You" z 2009 roku.



"Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tej współpracy. Wiedzieliśmy że Kygo będzie właściwym producentem dla tego utworu i że jego praca pozwoli pokazać głos Whitney tak, jak zapamiętali go jej fani. Przypomnienie tego numeru z katalogu Whitney umożliwi kolejnemu pokoleniu zapoznanie się z jej dorobkiem" - mówi Pat Houston.

"Bądźcie gotowi, by zatańczyć do tej porywającej i inspirującej piosenki, która jest dowodem talentu Kygo oraz przypomnieniem, dlaczego wszyscy zakochaliśmy się w Whitney" - dodaje.

"Dla mnie to prawdziwy zaszczyt" - mówi Kygo. "Kiedy spadkobiercy Whitney zwrócili się do mnie z propozycją tej współpracy, uznałem że to wyjątkowa szansa. Whitney to jedna z najlepszych wokalistek w historii. Zaaranżowałem ten utwór na nowo i jestem bardzo zadowolony z finalnego efektu".

"Higher Love" jest coverem przeboju Steve'a Winwooda, wydanego w 1986 roku. Utwór w wykonaniu Whitney dotychczas dostępny był tylko na japońskim wydaniu płyty "I'm Your Baby Tonight".

Kygo wykona utwór po raz pierwszy już 30 czerwca podczas PrideFestival Utopia w Nowym Jorku.

Whitney Houston została znaleziona martwa w pokoju hotelowym 11 lutego 2012 roku. Miała 48 lat. Oficjalną przyczyną śmierci było utonięcie, lecz jak zaznaczył rzecznik biura koronera, "zażywanie kokainy i problemy z sercem znacząco przyczyniły się do jej śmierci". We krwi wokalistki znaleziono również ślady marihuany, antydepresantów, leków zwiotczających mięśnie i antyhistaminę.

