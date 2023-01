Noel Gallagher wściekł się na randce. "Wygoogluj to, kochanie"

Oasis rozpadł się w 2009 roku, po odwołaniu koncertu na jednym z festiwali. Noel Gallagher oświadczył wówczas: "Z pewnym smutkiem, ale też wielką ulgą chcę wam powiedzieć, że dzisiaj opuściłem Oasis. Ludzie będą pisać i mówić to, co będą chcieli, ale ja po prostu nie mogłem współpracować z Liamem ani dnia dłużej".

W 2010 roku Noel założył nowy zespół: Gallagher’s High Flying Birds, w skład którego poza nim weszli m.in. byli członkowie Oasis: Gem Archer (gitara), Mike Rowe (fortepian) i Chris Sharrock (perkusja). Na drugiego czerwca grupa zapowiedziała wydanie czwartej już płyty, pt. "Council Skies", w związku z czym 17 stycznia ukazał się drugi singiel z tego albumu zatytułowany: "Easy Now" (pierwszy singiel "Pretty Boy" miał premierę 31 października 2022 r.).

Promując najnowszy singiel i całą płytę w brytyjskiej stacji Absolute Radio, Noel Gallagher przyznał, że pozostaje rozrywkowym człowiekiem i pielęgnuje kontakty towarzyskie. W związku z tym w każdy czwartek można go spotkać na West Endzie. "Nie na scenie, a zazwyczaj w klubie Firehouse", jak podkreślił. Po czym niespodziewanie przyznał, że ostanie z takich spotkań wprawiło go w niemałe zakłopotanie.

Flirtował z kobietą, która w pewnym momencie zapytała go: czym się zajmuje.

"Nie wiedziałem, co odpowiedzieć, ponieważ nigdy wcześniej mnie o to nie pytano" - zdradził w audycji radiowej Noel Gallagher.

Wskazał więc rozmówczyni palcem swoją twarz i zanucił refren klasycznego przeboju Oasis "Don't Look Back in Anger". Ona na to: "Co więc robisz?" Odpowiedział: "Zmieniam życie ludzi na lepsze". Wtedy usłyszał: "Czyli, co konkretnie? Jesteś lekarzem?".

Starszego z braci Gallagherów w końcu zirytowała ta dociekliwość. Jak przyznał w radiu, rozmowa wprawiła go w "autentyczne osłupienie", więc nie kontynuował flirtu, choć miał ochotę powiedzieć kobiecie: "Wygoogluj to, kochanie... po prostu wstaw "Noel Gallagher" i ewentualnie dodaj hasło "Oasis" albo "Liam Gallagher". Wówczas prawdopodobnie zobaczysz moje zdjęcie".

