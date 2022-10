Od ręcznie napisanych koncertowych list utworów, po okazałe instrumenty muzyczne czy sceniczne elementy garderoby. Kolekcjonerzy muzycznych pamiątek już mogą szykować swoje portfele, bowiem pośród 500 wystawionych na listopadowej aukcji przedmiotów można wyłowić prawdziwe perełki. O co warto zawalczyć?

Wedle wstępnych szacunków najdroższa będzie gitara - srebrny Gibson, należąca do Noela Gallaghera. Jej cena wywoławcza wynosi 150 tys. funtów, zaś spodziewana kwota po licytacji sięgnąć może nawet 500 tys. funtów. Kolejną cenną pamiątką po grupie Oasis jest zestaw trzech gitar wykorzystanych w teledysku "Wonderwall". Ich cena wywoławcza wynosi 75 tys. funtów, a licytacja może się zakończyć kwotą nawet 250 tys. funtów.

Zdjęcie Wyjątkowo piękna gitara Noela Gallaghera z pewnością prędko znajdzie nowego właściciela / Guitarist Magazine / Contributor / Getty Images

Niebagatelną gratką dla kolekcjonerów może być także kostium, który David Bowie miał na sobie w teledysku do piosenki "Ashes to Ashes". Licytacja tego przedmiotu zacznie się od kwoty 30 tys. funtów. Zaś dla tych, którzy mają sporo wolnego miejsca okazją może być licytacja stołu mikserskiego, który był sercem londyńskiego studia nagraniowego Olympic. Cena wywoławcza - 30 tys. funtów.

Wśród tych nieco mniej oczywistych pamiątek znalazł się np. wniosek o pozwolenie na broń Elvisa Presleya, garnitur wykonany specjalnie dla woskowej figury Johna Lennona, po raz pierwszy wystawionej w londyńskim muzeum figur woskowych, rękawiczka noszona przez Michaela Jacksona na plakacie promującym jego album "Bad" czy przezroczysty top, który Rihanna prezentuje w teledysku do utworu "Work".

Licytujący mogą wejść również w posiadanie 26-stronicowej umowy podpisanej przez Lennona, koncertowej listy utworów zespołu Nirvana wypisanej odręcznie przez Dave'a Grohla czy oprawionej kartki, z odręcznie napisanymi słowami do piosenki "Wonderwall". Ciekawym nabytkiem może być także naszyjnik z fioletowym kryształem należący do Jimmiego Hendrixa, należąca do Jacksona fedora z jego autografem lub buty, które Mel C miała na sobie w trakcie trasy koncertowej ze Spice Girls.

Aukcja zaspokoi gusta zarówno kolekcjonerów preferujących nieco bardziej współczesną muzykę, jak i tych, którzy gustują muzycznych legendach, takich jak Beatlesi, Led Zeppelin, Pink Floyd, Kiss, Guns N'Roses.