"Mrs Thomas" to zawierająca pięć piosenek EP-ka Conchity Wurst. Znajdziemy tu organiczne, orkiestrowe wersje utworów od dłuższego czasu wykonywanych na żywo.

"Każdy utwór odsłania surowy, intymny głos. (...) To powrót do domu" - czytamy w informacji o tym wydawnictwie.

Conchita Wurst powraca przed Eurowizją

Na EP-kę składają się tytułowa piosenka "Mrs Thomas", "Waters Run Deep", "Any Day From Now On" oraz akustyczne wersje "All I Wanna Do" i "That’s What I Am". Z tym ostatnim nagraniem Conchita Wurst zajęła drugie miejsce w preselekcjach do Eurowizji 2012.

Całość porusza takie tematy, jak m.in. odkrywanie samego siebie, uwolnienie się od ograniczeń i tęsknota za autentycznością.

Kim jest Conchita Wurst?

Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth - choć jest mężczyzną i tak o sobie mówi w sytuacjach prywatnych, jako artysta określa się jako kobieta. Pseudonim pochodzi od imienia koleżanki z Kuby oraz słowa oznaczającego w języku niemieckim "kiełbasę" (z powiedzenia, które na polski tłumaczy się jako "To wciąż to samo, to nieistotne").

Głośniej o drag queen zrobiło się w 2014 r. po wygranej Konkursu Piosenki Eurowizji w Kopenhadze z utworem "Rise Like a Phoenix".

"[Broda] sprawia, że na scenie czuję się komfortowo. Kocham się, a kobieta z brodą jest zabawna i wyraża wszystko, co czuję" - opowiadał w rozmowie z "Graham Norton Show". "W pracy jestem królową, a w domu rozleniwionym chłopakiem" - dodawał w innym z wywiadów.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.

W październiku 2019 r. już tylko jako Wurst wydał nowy album "Truth Over Magnitude". Płytę promowały single "Trash All the Glam", "Hit Me", "See Me Now" i "To the Beat".

Od tamtej pory Conchita pojawiła się jeszcze w kilku produkcjach telewizyjnych (zaliczyła m.in. epizod w filmie "Eurovision Song Contest: Historia Zespołu Fire Saga"). Pracuje też nad nową muzyką - od 2022 r. pojawiły się piosenki "All I Wanna Do", "Car (Idhlargt)", "Paris (Savoir-Vivre)", "Erstmal Pause", "All That I Wanted", "Call Me Up", "Dirty Maria" i "Any Day From Now On".

Od 2019 r. Conchita zasiada w składzie jury telewizyjnego programu "Queen of Drags" razem z modelką Heidi Klum (była żona Seala jest też jurorką amerykańskiej wersji "Mam talent") i Billem Kaulitzem, wokalistą grupy Tokio Hotel i prywatnie szwagrem Klum.

Podczas Eurowizji 2024 Conchita Wurst pojawiła się gościnnie w finale konkursu, śpiewając przebój "Waterloo" grupy ABBA razem z Carolą i Charlotte Perrelli.

