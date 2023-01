Rzecznik prasowy Noela Gallaghera przekazał tę informację portalowi NME. "Noel i Sara będą wspólnie kontynuować opiekę nad swoimi dziećmi, które pozostają ich priorytetem. Noel i Sara proszą media o uszanowanie prywatności ich, a także rodziny w tym czasie" - brzmi oświadczenie.

Jak podaje The Sun, para pragnie rozstać się w "najbardziej cywilizowany sposób". "Noel się wyprowadził, a w międzyczasie Sara może chcieć przenieść się z powrotem do Londynu (dom rodziny znajduje się w Hampshire - przyp. red.). Pracują nad tym, by zminimalizować zakłócenia" - mówi informator tabloidu.

Noel Gallagher (Oasis) rozwodzi się

Noel Gallagher wcześniej był związany z Meg Mathews pod koniec lat 90., a para rozwiodła się w 2001 roku. Gdy ich związek się kończył Gallagher zaczął spotykać się z Sarą Macdonald, z którą związał się węzłem małżeńskim w 2011 roku. Para doczekała się dwóch synów - Donovana (ur. 2007 r.) oraz Sonny'ego (ur. 2010 r.).

Były gitarzysta prowadzący, a także autor większości tekstów zespołu Oasis niedawno został pokazany przez córkę Anais, jak pracuje w studio nad nową muzyką. Prawdopodobnie 17 stycznia ukażą się dwie premierowe kompozycje artysty. Ostatnią nową piosenką jest "Pretty Boy" z listopada 2022 roku.

