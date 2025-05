"To byłoby kłamstwo. Kocham The Who i nigdy bym nie odszedł. Nie wydałem więc tego oświadczenia. (…) Jeśli mowa o innych projektach to tak, mam i zawsze miałem inne projekty. The Who koncertowało sporadycznie nie licząc dwóch dużych tras w 2000 i 2006/2007 roku. (…) Żaden z tych projektów nie pokrywał się z The Who i nie był dla nich problemem. Skłamałbym mówiąc, że opuściłem The Who. Kocham The Who i wszystkich z nim związanych" - czytamy.