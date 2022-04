"Nocne zmory" Luny. To zapowiedź nowego albumu!

Tuż przed premierą płyty Luna wypuszcza jeszcze tytułową piosenkę z albumu na zaostrzenie apetytu na jej muzykę. Razem z piosenką ukazuje się niezwykle klimatyczny i niepokojący klip w reżyserii Olgi Czyżykiewicz.

"Chcieliśmy stworzyć artystyczny obraz, który nie tylko będzie referował tekst utworu, ale przede wszystkim będzie symboliczną podróżą w głąb emocji, psychiki, wewnętrznego krajobrazu artystki. Opowiedzieć o tym, co kryje się w każdym z nas" - opowiada reżyserka. "Mimo iż tekst utworu opowiada o zakamarkach mojej podświadomości i narzuca przez to raczej mroczny obraz, Olga doskonale wyłapała mój stosunek do tego równoległego świata" - dodaje Luna.

Reklama

"Teledysk został osadzony w jasnej, mglistej przestrzeni, jako świadomy kontrast do intuicyjnego negatywnego stosunku do tego, co nieuświadomione. W tej w pewnym sensie dziewiczej, niewinnej przestrzeni powoli odkrywamy niepokojące sceny wprowadzające nas w otchłań wewnętrznego świata artystki" - czytamy w opisie klipu.

Clip LUNA Nocne Zmory

Płyta "Nocne zmory" będzie miała swoją premierę już 22 kwietnia.