Nirvana: 30 lat od premiery płyty "Bleach"

Debiutancki album Nirvany "Bleach" ukazał się 15 czerwca 1989 roku. Początkowo rozszedł się w ilości 30 tys. egzemplarzy. Ale po sukcesie kolejnej płyty zespołu, fani zaczęli kupować mało znany dotąd krążek debiutancki zespołu. Album osiągnął status platynowej płyty w USA.

Nirvana na początku lat 90.: z lewej Kurt Cobain, z prawej Krist Novoselic, z tyłu perkusista Chad Channing /Mark and Colleen Hayward /Getty Images

Jak przyznawał Kurt Cobain, muzyka zaprezentowana na "Bleach" była zgodna z preferencjami wytwórni Sub Pop Records.

"Powstała presja ze strony Sub Pop i sceny grunge'owej, by grać muzykę rockową. "Zredukujcie złożoność swojej muzyki do minimum i uczyńcie z niej drugie Aerosmith" - mówił lider Nirvany.

W wywiadzie udzielonym magazynowi "Spin" Cobain zapewniał: "Nie zlekceważyłem tego, jak będą wyglądać teksty piosenek. Dodawał jednak, że "80 proc. tekstów napisałem w ostatnią noc przez rozpoczęciem nagrywania". W trakcie nagrywania i produkcji Cobain wielokrotnie wprowadzał rozmaite poprawki i korekty.

Należność za sesję nagraniową w wysokości 606 dolarów uiścił Jason Everman, gitarzysta, który był zachwycony demo, nagranym przez zespół. Everman po kilku tygodniach dołączył do zespołu, jako drugi gitarzysta. Fundator został zapisany na poligrafii dołączonej do albumu, jako czynny członek zespołu, choć nie nagrał z grupą żadnego utworu...

"Chcieliśmy, by poczuł się w zespole jak w domu" - wyjaśniał basista Nirvany Krist Novoselic.

Premiera albumu była wielokrotnie opóźniana, dopiero w maju 1989 roku wytwórnia Sub Pop zgromadziła dostateczną ilość pieniędzy niezbędną do wydania płyty.

Nirvana zdobyła ogólnoświatową sławę po wydaniu albumu "Nevermind" oraz pierwszego singla promującego płytę, "Smells Like Teen Spirit" (1991). Grupa stała się jednym z prekursorów podgatunku muzyki rockowej, grunge. Inne zespoły pochodzące ze Seattle również odegrały dużą rolę na scenie rockowej w latach 80. i 90., jak Pearl Jam i Soundgarden.

Zespół został rozwiązany po samobójczej śmierci Cobaina w 1994 roiku, ale popularność Nirvany po tym wydarzeniu jeszcze bardziej wzrosła.

W 2002 roku wydano nieukończone przez zespół demo "You Know You're Right", które okazało się międzynarodowym hitem i uplasowało się na szczytach list przebojów.