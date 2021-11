Lista artystów, z którym współpracował Nile Rodgers, jest tak długa jak lista przedmiotów, które wystawił właśnie na aukcję. Współzałożyciel zespołu Chic wyprodukował albumy takich gwiazd jak David Bowie, Diana Ross, Sister Sledge, Madonna, Duran Duran, Daft Punk, Lady Gaga, Avicii, Keith Urban, Disclosure czy Sam Smith. Na wielu z tych albumach można też usłyszeć jego gitarę. Rodgers wciąż jest aktywny zawodowo, jest m.in. doradcą kreatywnym w londyńskim Abbey Road Studios. Sporo czasu i energii poświęca też na działalność charytatywną.

Jego najnowsza akcja dobroczynna to licytacja, która odbędzie się 16 grudnia w Nowym Jorku pod patronatem domu aukcyjnego Christie's. Będzie można na niej kupić ponad 160 przedmiotów przekazanych przez artystę: gitar, aut, ubrań, syntezatorów, sprzętu nagraniowego i osobistych pamiątek.

"Te instrumenty były ważną częścią ścieżki dźwiękowej mojego życia, począwszy od lat 70. do dziś. Pojawiały się na albumach, w filmach, grach wideo. Przekazuję je na licytację z nadzieją, że przyniosą one innym ludziom tyle samo radości, ile przyniosły mi, a przy okazji skorzysta na nich również fundacja We Are Family" - przyznał w komunikacie prasowym cytowanym przez serwis "The Music Univers" Rodgers.

Co pojawi się na aukcji? Do kupienia będzie m.in. wart 150-200 tys. dolarów rzadki model Porsche 911 Slantnose Turbo Targa (jeden z dziewięciu wyprodukowanych egzemplarzy). Będzie gitara elektryczna Fender Stratocaster Solid-Body z 1956 r. z pozłacanym osprzętem, której wartość szacuje się nawet na 40 tys. dolarów. Jednak prawdziwą gratką dla fanów Rodgersa będzie prototyp charakterystycznej dla jego scenicznych występów gitary zwanej Hitmaker. Z oryginalnym Hitmakerem muzyk się nie rozstaje, chce na niej jeszcze skomponować i zagrać jeszcze trochę hitów na miarę słynnego "Get Lucky".

