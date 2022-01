Niezmienny jak Meshuggah (nowa płyta "Immutable")

"Immutable", dziewiąty longplay luminarzy technicznego metalu z Umeå, będzie pierwszą płytą Meshuggah od blisko sześciu lat.

Nagrań dokonano w szwedzkim studiu Sweetspot. Za miks odpowiadali Rickard Bengtsson i Staffan Karlsson, a za mastering dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, amerykański fachowiec słowackiego pochodzenia Vlado Meller (m.in. Metallica, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, System Of A Down). Okładkę "Immutable" zaprojektował - po raz kolejny - rosyjski artysta Luminokaya.

"Tytuł idealnie odzwierciedla to, gdzie znajdujemy się jako zespół. Jesteśmy dziś starsi. Większość z nas jest już po pięćdziesiątce i przywykliśmy do tego, kim jesteśmy. Mimo iż cały czas eksperymentujemy, uważam, że od początku jesteśmy tacy sami. To, jak do wszystkiego podchodzimy, dlaczego wciąż tworzymy nowe albumy i brzmimy tak, a nie inaczej - to rzecz niezmienna. Niezmienna jest też ludzkość. Stale popełniamy te same błędy. Jesteśmy w tym niezmienni. Robimy to, co robimy i nie zmieniamy się" - konstatuje Mårten Hagström, gitarzysta Meshuggah.

Następca płyty "The Violent Sleep Of Reason" (2016 r.) trafi na rynek 1 kwietnia nakładem niemieckiej Atomic Fire Records (kilka wersji CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

Pierwszy singel z nowego materiału Szwedów mamy poznać wkrótce. Tymczasem już teraz możecie sprawdzić krótką zapowiedź dziewiątej płyty Meshuggah:

Wideo MESHUGGAH - Immutable Teaser (OFFICIAL ALBUM TEASER) | Atomic Fire Records

Oto program albumu "Immutable":

1. "Broken Cog"

2. "The Abysmal Eye"

3. "Light The Shortening Fuse"

4. "Phantoms"

5. "Ligature Marks"

6. "God He Sees In Mirrors"

7. "They Move Below"

8. "Kaleidoscope"

9. "Black Cathedral"

10. "I Am That Thirst"

11. "The Faultless"

12. "Armies Of The Preposterous"

13. "Past Tense".