11 listopada słynny brytyjski fotograf muzyczny Denis O'Regan będzie obchodził 69. urodziny. Z tej okazji artysta uruchomił wystawę online we współpracy z West Contemporary - prestiżową internetową galerią sztuki i firmą zajmującą się profesjonalnym doradztwem artystycznym. Wystawę zatytułowaną "69 DAYS" otwarto w poniedziałek 24 października.



Wśród udostępnionych prac O'Regana znalazły się zdjęcia takich legend estrady, jak Bob Marley, Mick Jagger czy Keith Richards. Można też obejrzeć wykonane w latach 80. XX wieku i nigdy niepublikowane fotografie Davida Bowiego i Freddiego Mercury'ego.

Reklama

Wystawie towarzyszy sprzedaż limitowanej kolekcji odbitek, których ceny sięgają 9 tys. funtów. 10 proc. zysków zasili konto organizacji charytatywnej działającej przy szpitalu dziecięcym Great Ormond Street Hospital w Londynie.



"Jesteśmy zaszczyceni, że mamy szansę być częścią tego fantastycznego projektu, który zbierze fundusze na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb szpitala. Pieniądze te będą mogły sfinansować badania, wsparcie psychologiczne dla chorych dzieci i ich rodzin, remont szpitala oraz sprzęt medyczny ratujący życie. Serdecznie dziękujemy panu Denisowi i West Contemporary" - powiedziała zastępczyni dyrektora fundacji GOSH, Sarah Bissell.



Kim jest Denis O'Regan?

O’Regan przez lata fotografował najsłynniejsze muzyczne formacje - od AC/DC po Duran Duran - dokumentując ich trasy koncertowe. Pracował też jako oficjalny fotograf Davida Bowiego, The Rolling Stones, Queen, Kiss, Neila Diamonda, Bee Gees, Pink Floyd i Thin Lizzy. Na koncie ma też szereg bestsellerowych książek, takich jak "Images of Punk: Musical Anarchy That Inspired a Generation" z 1996 roku czy "Ricochet: David Bowie 1983: An Intimate Portrait", która na rynku wydawniczym zadebiutowała trzy lata temu. Wystawa "69 DAYS" i towarzysząca jej sprzedaż odbitek potrwa do 1 stycznia 2023 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Queen i David Bowie POLSAT GO