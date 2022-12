Cher jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami tym, co dzieje się w jej życiu.

Tym razem przekazała smutną informację. "Mama odeszła" - napisała krótko. Mama Cher, Georgia Holt, miała 96 lat. Wokalistka nie podała przyczyny śmierci.

Na początku września Cher ujawniła we wpisie na Twitterze, że jej mama trafiła do szpitala z zapaleniem płuc i "cierpi na nawracające problemy zdrowotne". Następnego dnia Cher wróciła na platformę z kolejnym wpisem, by podziękować swoim fanom za modlitwy i zapewnić ich, że powrót mamy do domu jest tym, co dla niej najlepsze.