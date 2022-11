Plotki o romansie Cher z Alexandrem Edwardsem pojawiały się od kilku dni. Autorka "Believe" dolewała tylko oliwy do ognia pisząc na Twitterze, że "jedna z części jej życua jest tak wspaniała". Wiadomo już, że chodziło jej nowego ukochanego.

Wokalistka poinformowała fanów, że oficjalnie spotyka się z Edwardsem, a nawet przedstawiła go rodzinie. "Miłość nie zna matematyki" - stwierdziła na temat różniącego ich wieku. Warto dodać, że piosenkarka w tym roku skończyła 76 lat, podczas gdy Edwards świętował 36 urodziny. Para miała poznać się podczas Fashion Week w Paryżu w... październiku tego roku. Należy więc sądzić, że to bardzo świeża sprawa.

Zdjęcie Cher i Alexander Edwards po raz pierwszy zostali przyłapani kilka dni temu / zerojack/Star Max/ Contributor / Getty Images

Cher ma nowego chłopaka. Fani martwią się, że ją wykorzysta

Niektórzy fani martwią się, że młodszy producent spotyka się z Cher tylko po to, by ogrzać się w blasku jej sławy. "Wiemy, że jesteś fantastyczna i jestem pewna, że twój będziemy wciąż mogli liczyć na twój wewnętrzny krąg, ale chcemy, żebyś była szczęśliwa, ale nie wykorzystana!!!" - piszą.

Cher odpowiedziała fance - wyznała, że woli zaryzykować, niż żałować, że nie spróbowała. "Jak wszyscy wiemy... nie przyszłam na świat dzisiaj, a co wiem na pewno...Nie ma żadnych gwarancji. Zawsze, gdy dokonujesz wyboru, podejmujesz ryzyko. Ja zawsze ryzykowałem... to jest to kim jestem" - zripostowała Cher. Tym, którzy wypominają różnicę wieku odpowiedziała: "Nie bronię nas. Hejterzy pozostaną hejterami. Nie interesuje ich to, że jesteśmy szczęśliwi i nikogo nie krzwydzimy".

Alexander Edwards jest wiceprezesem działu A&R w Def Jam. Z wytwórni pochodzą m.in. Rihanna, Pusha T, Nas, Public Enemy czy Justin Bieber. Wcześniej spotykał się z Amber Rose, z którą ma trzyletniego syna Slasha. Cher natomiast była w związku małżeńskim z Sonnym Bono, a później z Greggiem Allmanem. W między czasie spotykała się m.in. z Tomem Cruisem, Valem Kilmerem czy liderem Kiss, Gene'em Simmonsem.