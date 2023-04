Nie żyje Lasse Wellander. Gitarzysta zespołu Abba miał 70 lat

Na oficjalnej stronie Wellandera na Facebooku, jego rodzina napisała: "Z nieopisanym smutkiem musimy ogłosić, że nasz ukochany Lasse zmarł.

"Byłeś niesamowitym muzykiem, skromnym jak mało kto, ale przede wszystkim byłeś wspaniałym mężem, ojcem, bratem, wujkiem i dziadkiem. Uprzejmy, bezpieczny, opiekuńczy i kochający... i wiele więcej, czego nie da się opisać słowami" - czytamy dalej.

Post, napisany przez członków jego rodziny: Lenę, Ludviga i Andréasa, zakończył się słowami: "Tak bardzo Cię kochamy i tęsknimy". Muzyk chorował na raka.

Wellander rozpoczął swoją karierę gitarzysty jako dziecko we wczesnych latach sześćdziesiątych i był członkiem lokalnych zespołów w swoim rodzinnym mieście Nora w Szwecji.

W październiku 1974 roku Wellander zaczął nagrywać z Abbą, by po wygranej zespołu na Eurowizji zostać głównym gitarzystą zespołu i koncertować z nim w latach 1975-1980.

W 2007 roku Wellander pomagał w nagraniu ścieżki dźwiękowej do filmu "Mamma Mia", z udziałem Meryl Streep i Amandy Seyfried, w Atlantis Studio w Sztokholmie.

"Atlantis to dawne Metronome Studio, w którym nagrano wiele piosenek Abby przed wybudowaniem Polar Studio w 1979 roku. Było to więc prawdziwe déjà vu, kiedy po 25 latach wróciliśmy na 'miejsce zbrodni', aby ponownie nagrać piosenki Abby" - wspominał to wydarzenie.

Oprócz pracy z Abbą, Wellander wydał siedem solowych albumów. Najnowsze single Wellandera: "O Come, All Ye Faithfull", "Merry-Go-Round" i "Overdrive" zostały wydane w 2022 roku.