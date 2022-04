Jacek "Budyń" Szymkiewicz urodził się w sierpniu 1974 roku w Trzebiatowie.

Znany był przede wszystkim jako lider zespołu Pogodno ( posłuchaj! ), z którym w różnych składach wydał takie przeboje jak "Pani w obuwniczym" ( posłuchaj! ), "Orkiestra", czy "Uśmiech się" ( sprawdź! ).

Szymkiewicz nagrał też dwie solowe płyty: "Kilof" i "Baset", brał udział w nagraniach takich projektów jak Babu Król, Nowa Fala Polskiego Dancingu, ostatnio wydał płytę "Ukryte do wiadomości" z zespołem Chango.

O śmierci muzyka poinformowała żona.

"Dzisiaj w nocy zmarł mój mąż Jacek Szymkiewicz. Chciałabym móc napisać, że to żart, że to nasze wygłupy, ale to jest ten, że to prawda. Nie mam więcej słów i nie wiem jak, i co. no bo jak bez niego" - napisała na Facebooku artysty.

Póki co nie znane są przyczyny śmierci muzyka.

Jacek Szymkiewicz nie żyje: Scena muzyczna żegna muzyka

W sieci pojawiły się kolejne posty z pożegnaniem Szymkiewicza.

"Żegnaj Przyjacielu" - napisano na profilu Babu Król.

"Dziś w nocy do Buddyjskiej Przestrzeni - Jedności/Nicości - odszedł mój kolega Jacek Budyń Szymkiewicz... Mój kolega, rywal, brat w Dharmie... Świetny tekściarz, znakomity wokalista, charyzmatyczny multiinstrumentalista... Sceniczny derwisz. Będzie go nam brakowało jak cholera..." - napisał Tymon Tymański, który w wytwórni Biodro Records, wydał debiutancki album Pogodno.

"Nie znałam nigdy nikogo takiego, ten egzemplarz jest nie do podrobienia" - napisała wokalistka Adrianna Styrcz.

"To brzmi jak ponury żart, ale nie jest żartem ani ulubioną przez Jacka Szymkiewicza grą słów. Żegnaj chłopaku, nie rozumiem jak to możliwe" - napisała Agnieszka Szydłowska, dziennikarka Newonce Radio, a wcześniej radiowej Trójki.

"Żegnaj Przyjacielu. Do zobaczenia" - napisał Michał Skrok, znany jako M.Bunio.S.

"Jeżeli to prawda, że już więcej w te formie się nie spotkamy, nie pogadamy, nie pośpiewamy... to jest mi bardzo źle" - pisze Grzegorz Nawrocki z grupy Kobiety.

Szymkiewicza pożegnał także festiwal Alter Fest oraz wytwórnia płytowa Audio Cave.