Przypomnijmy, że Lana Del Rey 10 marca wypuściła swój dziewiąty album - "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd".

Na płycie gościnnie wystąpili m.in. Jon Batiste i Father John Misty. Nad całością czuwał producent Jack Antonoff, który współpracował z artystką przy jej poprzednich płytach - "Norman Fucking Rockwell!" oraz przy jej siódmym albumie studyjnym "Chemtrails Over the Country Club".

Reklama

Lana Del Rey ośmieszyła byłego partnera przed premierą albumu

Pierwszą decyzją przed premierą nowego albumu, na jaką zdecydowała się Lana Del Rey, było postanowienie billboardu informującego o jej płycie. Jednak artystka postanowiła, że reklama zawiśnie tylko w jednym mieście - Tulsie w stanie Oklahoma.

Dlaczego właśnie tam? Gdyż właśnie tam mieszka jej były chłopak, policjant Sean "Sticks" Larkin. Wystąpił on w programie "Live PD" oraz był inspiracją do stworzenia utworu "Tulsa Jesus Freak".

Del Rey wrzuciła zdjęcie billboardu na Instagrama z wymownym dopiskiem "To sprawa osobista". Sprawę błyskawicznie zaczęli komentować również fani artystki. "Wystawienie jednego billboardu w mieście swojego byłego, a następnie napisanie o tym w sieci, to typowa akcja dla Lany" - komentował jeden z użytkowników Twittera.

Lana Del Rey ponownie atakuje byłego chłopaka. Zdradziła, co zrobił

Podczas koncertu na festiwalu BST Hyde Park w Londynie wokalistka ponownie zdecydowała się skomentować to, co działo się w jej poprzednim związku. Wokalistka zaśpiewała utwór "Chemtrails Over The Country Club", zmieniając mu fragment tekstu, a dokładniej rzecz biorąc dodając linijki o tym, jak zachował się wobec niej Larkin.

"Urodził się w grudniu i wziął ślub, gdy byliśmy wciąż razem. Myślę, że nie spotkałam go zbyt wcześnie, ale czasami zastanawiam się, co pomyślałaby jego żona, gdyby wiedziała o mnie. On urodził się w grudni, a ja w czerwcu. Urodził się w grudniu i ożenił się [z inną], kiedy byliśmy na terapii par" - śpiewała artystka.

Larkin w żaden sposób nie odniósł się do kolejnych komentarzy ze strony Del Rey.

Instagram Rolka Rozwiń

Lana Del Rey i Sean Larkin. Jak wyglądała ich relacja?

Larkin i Del Rey oficjalnie byli ze sobą kilkanaście miesięcy (2019 - 2020). Para potwierdziła rozstanie w marcu 2020 roku. "Na ten moment jesteśmy jedynie przyjaciółmi. Mamy ze sobą kontakt" - mówił krótko po zakończeniu związku Larkin. Nieoficjalnie policjant-celebryta oraz wokalistka mieli dać sobie potem jeszcze kilka szans na ratowanie związku (ich relacja była bardzo burzliwa). Jak się jednak okazało, bezskutecznie.



Larkin w późniejszych wywiadach przyznawał, że ich związek to była miłość od pierwszego wejrzenia. Jednak dzielenie czasu między Los Angeles, gdzie mieszka wokalistka i Tulsę, okazało się problemem nie do przejścia.

W styczniu 2022 roku Sean Larkin poślubił Carey Cadieux.