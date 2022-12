Lana Del Rey wbija szpilkę byłemu chłopakowi. To mu się nie spodoba

Lana Del Rey zapowiedziała wydanie nowej płyty pt. "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd". Album ukaże się w marcu, ale już teraz artystka ruszyła z promocją krążka. I zrobiła to w taki sposób, aby odegrać się na swoim byłym partnerze.

Lana Del Rey mści się na swoim chłopaku w wyrafinowany sposób /Samir Hussein /Getty Images