Mimo że w październiku tego roku, Lana Del Rey poinformowała fanów o niepokojącej kradzieży, w wyniku której straciła m.in. dyski zewnętrzne z jej licznymi projektami - ten incydent nie przeszkodził jej w wydaniu płyty. Artystka zapowiedziała, że 10 marca światło dzienne ujrzy jej dziewiąty album.

Na płycie gościnnie wystąpili m.in. Jon Batiste i Father John Misty. Nad całością czuwał producent Jack Antonoff, który współpracował z artystką przy jej poprzednich płytach - "Norman Fucking Rockwell!" oraz przy jej siódmym albumie studyjnym "Chemtrails Over the Country Club".

