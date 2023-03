Nie tylko "Cheri Cheri Lady". Thomas Anders kończy 60 lat!

Thomas Anders urodził się 1 marca 1963 roku we wsi Mörz, w gminie Münstermaifeld koło Koblencji. To niemiecki piosenkarz, kompozytor i producent muzyczny. Nie każdy fan o tym wie, ale gwiazdor naprawdę nazywa się Bernd Weidung.

Kariera muzyczna Andersa rozpoczęła się w 1980 roku, kiedy to pojawił się na konkursie młodych talentów. W tym samym roku ukazał się jego pierwszy singel "Judy".

"Cheri Cheri Lady"

"Cheri Cheri Lady": Sukces Modern Talking

Największą sławę wokaliście przyniósł duet stworzony z Dieterem Bohlenem. Zespół Modern Talking powstał w 1983 roku i przez następne lata królował na parkietach dyskotek. Grupa nagrała takie hity jak "Cheri Cheri Lady", "You’re My Heart, You're My Soul" i "Brother Louie".

Grupa w 1987 roku zawiesiła działalność, a do wspólnego koncertowania Bohlen i Anders wrócili dopiero w 1998 roku.

Thomas Anders ma także bogatą dyskografię solową. Po pierwszym rozpadzie Modern Talking Anders zadebiutował solowym albumem "Different" (1989), przy którym pomagał mu producent Eltona Johna - Gus Dudgeon.

Solowe dokonania Andersa nie odniosły sukcesów porównywalnych do Modern Talking. Nic więc dziwnego, że po latach wraz z Dieterem Bohlenem reaktywował ten zespół.

Po reaktywacji Modern Talking duet zmienił styl z euro disco na eurodance, co nie wszystkim przypadło do gustu. Powrotny album "Back For Good" zawierał przede wszystkim nowe wersje znanych przebojów (jak m.in. "You're My Heart, You're My Soul", "Cheri, Cheri Lady", "Brother Louie"). Płyta rozeszła się na całym świecie w nakładzie przekraczającym 10 mln egzemplarzy.

Reaktywacja nie trwała jednak długo. W 2003 roku stosunki między członkami zespołu uległy pogorszeniu, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu Modern Talking. Głównym tłem nieporozumień były kwestie podziału zysków z koncertów, na których Anders występował samodzielnie oraz zaangażowanie się Bohlena w niemiecką edycję programu "Idol".

You're My Heart, You're My Soul

Thomas Anders po rozpadzie Modern Talking

Po rozpadzie Modern Talking wokalista występuje z dawnym repertuarem pod szyldem Thomas Anders & Modern Talking Band.

Do tej pory wokalista wydał aż 13 albumów. Ostatni z nich - "Cosmic" - ukazał się w kwietniu 2021 roku.

Thomas Anders w dorobku ma kilka duetów - śpiewał m.in. z Pointer Sisters, Sandrą Cretu, a także polską wokalistką Kasią Novą.

Kasia Nova ft. Thomas Anders - Forever In A Dream

Wokalista uwielbia koncertować w Polsce i ma tu oddanych fanów zespołu Modern Talking i ich przebojów. Nasz kraj odwiedza regularnie, koncertując tu często więcej niż raz do roku.

Prywatnie gwiazdor lat 80. jest w szczęśliwym związku z Claudią Hess (pobrali się w 2000 roku, mają syna Alexandra Micka). Poprzednią żoną Andersa była Nora Balling (1984 - 1999).