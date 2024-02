Thomas Anders, a właściwie Bernd Weidung, urodził się 1 marca 1963 roku. To niemiecki piosenkarz, kompozytor i producent muzyczny.

Kariera muzyczna Andersa rozpoczęła się w 1980 r., kiedy to pojawił się na konkursie młodych talentów. W tym samym roku też ukazał się jego pierwszy singel "Judy".

Największą sławę wokaliście przyniósł duet stworzony z Dieterem Bohlenem. Zespół Modern Talking powstał w 1983 roku i przez następne lata królował na parkietach dyskotek. Grupa nagrała takie hity jak "Cheri Cheri Lady", "You’re My Heart, You're My Soul" i "Brother Louie".

Grupa w 1987 roku zawiesiła działalność, a do wspólnego koncertowania Bohlen i Anders wrócili dopiero w 1998 roku. Reaktywacja nie trwała jednak długo. W 2003 roku zespół definitywnie zakończył działalność.



Clip