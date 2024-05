Zespół Just 5 ( sprawdź ) pod koniec lat 90. był jednym z najpopularniejszych boysbandów w Polsce. Członkowie grupy zostali wybrani za pośrednictwem profesjonalnego castingu. Formacja miała być wzorowana na zagranicznych boysbandach, takich jak Backstreet Boys, które w tamtych latach odnosiły ogromne sukcesy i zdobywały serca rzeszy fanów.

Debiutancka płyta "Kolorowe sny" pokryła się podwójną platyną, a tytułowy singel zdobył status wielkiego przeboju. Zespół wydał jeszcze dwie płyty - "Zaczarowany świat" (ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy) oraz "Cienie wielkich miast". Po wydaniu trzeciego albumu w 1999 r. członkowie postanowili zakończyć działalność.

W skład Just 5 wchodzili Bartek Wrona, Grzegorz Kopala, Daniel Moszczyński, Shadi Atoun i Robert Kryla. Pierwsza dwójka zaraz po rozpadzie zespołu zajęła się swoimi solowymi projektami. Z kolei Daniel zaczął występować z zespołem Wolny Band. Następnie miał swój udział w grupach Terminal oraz Bibobit. Shadi oraz Robert całkowicie zniknęli z show-biznesu.

Just 5 wraca. "Muszą śpiewać, tańczyć no i się prezentować, tak jak my"

Teraz Bartek Wrona i Robert Kryla postanowili wrócić pod starym szyldem, a towarzyszyć im będzie Sławek Lisowski. Skład mają uzupełnić członkowie wybrani w castingu. "Muszą śpiewać, tańczyć no i się prezentować, tak jak my" - podkreśla Bartek Wrona.

"Mnóstwo kapel się w tej chwili reaktywuje, więc dlaczego nie Just 5. Najważniejsze, że oni tego chcą" - opowiada w "Dzień Dobry TVN" wokalistka, producentka i autorka tekstów Aldona Dąbrowska. "Pewnie nie będzie już tych aktów miłości typu rzucanie stanikami, ale będzie ta łezka w oku i ciara nadal przy tych piosenkach" - dodaje współautorka przeboju "Kroplą deszczu" Gabriela Fleszara.

Dąbrowska ma na koncie także piosenki wykonywane przez Just 5, Bartka Wronę, Stachursky'ego, The Jet Set i Michała Szpaka.



Bartek Wrona w "DDTVN" ujawnił, że przez całą swoją karierę solową ludzie cały czas go pytali, kiedy powrót macierzystej formacji. "Ostatnio była taka sytuacja. Ktoś dał na media społecznościowe, że zespół Just 5 wraca i zostałem zasypany informacjami, gdzie można już kupić bilet" - komentował.

Piosenki zespołu mają pojawić się w serwisach streamingowych, a latem ukaże się płyta "Kolorowe sny" na winylu.