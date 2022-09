Singel "San Quentin" jeszcze przed premierą został obwołany najcięższym numerem w dorobku formacji. "Get Rollin'" to pierwszy premierowy materiał Nickelback od pięciu lat.

"Napędzany przyspieszającym tętno rytmem 'San Quentin' to ekscytująca, rockowa przygoda, doskonale reprezentująca brzmieniowo różnorodny i urozmaicony 'Get Rollin'" - czytamy w zapowiedzi.

Pierwszy singel został zainspirowany spotkaniem, jakie lider grupy, Chad Kroeger odbył z naczelnikiem najsłynniejszej kalifornijskiej placówki o zaostrzonym rygorze. Tak powstała opowieść o sprytnej uciecze z więzienia.

W teledysku zespół wykonuje zaimprowizowany koncert z niespodzianką od popularnej tiktokerki Kristiny Collins, na tej platformie znanej jako KallMeKris (45 mln obserwujących), która bierze udział w wirusowym przekomarzaniu się z Nickelback w ostatnich miesiącach w tym serwisie.

"Ostatnie kilka lat spędziliśmy pracując nad płytą w tempie, które dało nam swobodę tworzenia. Dziś nie możemy się doczekać, żebyście wszyscy mogli posłuchać naszej nowej muzyki" - mówią Kanadyjczycy.

"Stęskniliśmy się za naszymi fanami i czekamy z niecierpliwością żeby zaprezentować im nowe piosenki na żywo, więc ruszajmy - Get Rollin'!" - dodaje rockowy kwartet.



Dziesiąta płyta grupy "Get Rollin'" i "Get Rollin' (Deluxe)" będzie dostępna na platformach streamingowych i na CD. Wersja deluxe będzie uzupełniona o cztery utwory bonusowe: akustyczne wersje piosenek "High Time", "Just One More", "Does Heaven Even Know You're Missing?" oraz "Horizon". Podstawowa i specjalna wersja zostaną także wydane na winylu - w roku 2023.



Nickelback - od podboju list przebojów do miana "najbardziej znienawidzonego zespołu na świecie"

W ciągu ponad 20 lat kariery zespół sprzedał ponad 50 milionów płyt. W dorobku ma również blisko pięć miliardów przesłuchań swoich utworów w sieci. Grupa ma na koncie dwadzieścia trzy single które dotarły na szczyty list przebojów, w tym dziewiętnaście w zestawieniu "Billboard Hot 100", oraz wiele nagród, w tym Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Video Music Awards, People's Choice Awards i JUNO Awards oraz dziewięć nominacji do Grammy.

Najważniejsze utwory zespołu to m.in. "How You Remind Me", "Photograph", "Far Away" czy "Rockstar". "How You Remind Me" przez "Billboard" został nazwany "najlepszą rockową piosenką dekady". Był najczęściej granym utworem w amerykańskich radiach (każdego formatu) na początku lat dwutysięcznych - według Nielsen Soundscan pojawił się w eterze ponad milion dwieście tysięcy razy.

Muzycy mają też liczne grono przeciwników - "wygrali" zestawienia na najgorszy zespół m.in. w 2009 i 2011 roku. W 2010 roku ankietowani uznali, że przy muzyce formacji najczęściej odechciewa się seksu. Dwa lata wcześniej lider zespołu został uznany przez "Guardiana" za "jednego z większych dupków przemysłu muzycznego".

Kwartet tworzą Chad Kroeger (wokal, gitara), Mike Kroeger (bas), Ryan Peake (gitara) i Daniel Adair (perkusja).