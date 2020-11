Nick Cave: Sam z fortepianem. Kiedy premiera płyty "Idiot Prayer. Nick Cave Alone at Alexandra Palace"?

Niepublikowany wcześniej utwór "Euthanasia" zapowiada koncertowy album "Idiot Prayer. Nick Cave Alone at Alexandra Palace".

Nick Cave nagrał koncertowy album /CBS /Getty Images

W czerwcu Nick Cave zarejestrował swój solowy występ jedynie z fortepianem w West Hall w Alexandra Palace.

Reklama

Całość początkowo funkcjonowała tylko jako wydarzenie online. Na początku listopada zapis tego występu można było zobaczyć w kinach, a 20 listopada do sklepów trafi podwójny album "Idiot Prayer - Nick Cave Alone at Alexandra Palace".

Film, pomyślany jako reakcja na zamknięcie i izolację, zrealizowano w momencie, gdy Wielka Brytania powoli wychodziła z pandemicznego lockdownu poprzednich miesięcy. Występ zostało sfilmowany przez nagradzanego operatora Robbiego Ryana ("Faworyta", "Historia małżeńska", "American Honey").

Repertuar obejmuje twórczość od wczesnych Bad Seeds i Grinderman, aż po najnowszy album Nick Cave & the Bad Seeds pt. "Ghosteen". Do promocji wybrano niepublikowany dotąd utwór "Euthanasia", który powstał w tym samym czasie, co materiał na płytę "Skeleton Tree".

Clip Nick Cave Euthanasia

Oto szczegóły płyty "Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace":



CD1:

1. "Spinning Song"

2. "Idiot Prayer"

3. "Sad Waters"

4. "Brompton Oratory"

5. "Palaces Of Montezuma"

6. "Girl In Amber"

7. "Man In The Moon"

8. "Nobody's Baby Now"

9. "(Are You) The One That I’ve Been Waiting For?"

10. "Waiting For You"

11. "The Mercy Street"

12. "Euthanasia"

Open'er Festival 2018: Nick Cave & The Bad Seeds 1 / 30 Nick Cave & The Bad Seeds wystąpili pierwszego dnia Open'er Festival na scenie głównej. "To może być najważniejszy koncert dzisiejszego dnia. Pod względem muzycznym i znaczenia dla historii" - mówił na konferencji prasowej dyrektor gdyńskiej imprezy, Mikołaj Ziółkowski. Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

CD2:

1. "Jubilee Street"

2. "Far From Me"

3. "He Wants You"

4. "Higgs Boson Blues"

5. "Stranger Than Kindness"

6. "Into My Arms"

7. "The Ship Song"

8. "Papa Won't Leave You, Henry"

9. "Black Hair"

10. "Galleon Ship".