51-letnia Małgorzata Werner milionom ludzi w Polsce kojarzy się przede wszystkim z programem "Disco Relax", nadawanym w Polsacie w latach 1994 - 2002. Aktorka prezentowała muzykę disco polo w latach 1998 - 2001.

O jej angażu po latach opowiedział Tomasz Samborski, jeden z twórców i prowadzący format.

"Małgosia trafiła do tego programu z Telewizji Polsat. Dostałem propozycję, że mają bardzo atrakcyjną dziewczynę i zapytali, czy mogłaby razem ze mną prowadzić 'Disco Relax'. Jak najbardziej się zgodziłem, do duetów zawsze jestem chętny" - wspominał Plejadzie Samborski.

Werner z powodu swojego wyglądu (blond włosy, wymiary 97-58-88) nazywana była przez widzów "polską Pamelą Anderson". Jak się okazuje wygląd prezenterki stał się jej przekleństwem. Wszystkie propozycje, jakie Werner otrzymywała nie były w żaden sposób związane z jej talentem.



Kariera Małgorzaty Werner. Zatrudniano ją jako stereotypową blodynkę

Werner, zanim trafiła do "Disco Relax", próbowała swoich sił w aktorstwie. Jej najbardziej zapamiętanymi rolami były te w "Nic śmiesznego", "Szczurze" i "Pułkowniku Kwiatkowskim". Przyszła prezenterka nie zrobiła jednak kariery filmowej, ani serialowej (zaliczyła kilka epizodów m.in. w "Lokatorach", "13 Posterunku" oraz "Kasi i Tomku").

W telewizji oprócz programu o disco polo prowadziła również format wymyślny przez Marcina Wolskiego, czyli "Poradnię pozamałżeńską", a także "Ciężko ranne pantofle" i "Moto kurier".

"Bardzo miło mi się z nią współpracowało. To fajna, sympatyczna osoba. Miała w sobie dużo chęci do pracy i do tego, by się wdrożyć w ten temat. Myślę, że na początku był on jej nieco obcy. Zarówno zespoły, jak i ogólnie muzyka. Jednak była zdecydowanie piękniejszą częścią tego programu" - wspominał Tomasz Samborski.

Zdjęcie Małgorzata Werner / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Zniknięcie z mediów. Co stało się z "polską Pamelą"?

Werner z telewizji odeszła w 2001 roku, krótko potem Polsat zrezygnował z emisji "Disco Relax". Samborski zdradził, że prezenterka w tamtym czasie myślała o nagraniu płyty z Robertem Chojnackim i rozwoju kariery muzycznej. Te plany jednak nigdy nie zostały wdrożone w życie.

Ostatecznie kariera Małgorzaty Werner się nie rozwinęła, a ona sama wycofała się z życia publicznego. Jak donosił "Fakt" była prezenterka Polsatu prowadzi spokojne życie, a nawet została babcią.



Zdjęcie Małgorzata Werner / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Małgorzata Werner przerwała milczenie. Co robi dziś?

Werner w 2022 po raz pierwszy od dwóch dekad zgodziła się udzielić wywiadu. Zrobiła to w programie "Obgadane" Karoliny Sobocińskiej.



"W tych czasach to ja byłam taka... No widać mnie było ze względu na to, że byłam przerysowana, no nie było innej takiej osoby. Taka wiejąca tandetą, zresztą dalej jestem przerysowana, no mam taki styl. (...) Czasem było fajnie być porównywaną do Pameli Anderson, bo umówmy się, to seksbomba światowego formatu, natomiast ja całe życie chciałam być podobna do Brigitte Bardot" - wyznała.



"Nigdy nie miałam parcia na szkło. Chciało mi się, to coś sobie przyjęłam, nie chciało mi się, to nie przyjęłam. Dla mnie to było wygodne" - mówiła.



Czym obecnie zajmuje się Werner oprócz bycia babcią?



"Mam jedną firmę, która się zajmuje sprzedażą artykułów przeciwpożarowych, znaczy węży strażackich, armatury strażackiej. Współpracuję też z firmą, która zajmuje się odwodnieniami budowlanymi, robimy inwestycje, łącznie z państwowymi, pod trasy, współpracujemy też z deweloperami. (...) Ja nie jestem księżniczką" - stwierdziła gwiazda lat 90.