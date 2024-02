Karin Ann ( sprawdź! ) nazywana jest "nowym głosem pokolenia Z". 21-letnia wokalistka zgromadziła już ponad 11 milionów odtworzeń swoich utworów. Słowacka sensacja popu ma przed sobą wspaniały rok, a rozpoczyna go prezentując pierwszy singiel z nowego albumu. Piosenka "she" ( zobacz! ) to urzekająca podróż do piękna i błogości.

Tekst przedstawia tajemniczą, niezależną postać, która nie przejmuje się opiniami innych. Podkreśla przywiązanie młodej wokalistki do uczciwości wobec własnych przekonań i wartości. Do artystki wokalnie i producencko dołączyli Benjamin Lazar Davis z Okkervil River i Joan As Police Woman.

"Nie wnikam głęboko w szczegóły moich piosenek. Lubię pozwalać ludziom odkrywać własne znaczenia i odnosić je do własnego życia. Moja walka z bezsennością często prowadzi mnie do pisania podczas nieprzespanych nocy. Właśnie takiej nocy przeglądając telefon, natknęłam się na zdanie, które zainspirowało mnie do działania. Większość moich piosenek jest smutna lub melancholijna, ale ten konkretny tekst był inny. Pisanie pozytywnych piosenek jest dla mnie wyzwaniem, więc poczułam, że stworzenie tej postaci daje mi swobodę poszukiwania nowego terytorium z 'she'" - opowiada Karin Ann.

Wideo Karin Ann - she (official lyric video)

Kim jest Karin Ann? W 2021 r. wystąpiła z tęczową flagą w TVP

Twórczość Słowaczki porusza tematy równości płci, zdrowia psychicznego i praw człowieka. Obserwując wewnętrzne zmagania młodzieży, skupia się na takich hasłach, jak młoda miłość, toksyczne relacje i brak poczucia bezpieczeństwa. Dotyka także swoich doświadczeń z dorastania jako queerowa kobieta na Słowacji.

Premiera singla "she" zbiegła się z występem na New York Fashion Week. Kolejnymi etapami podboju USA mają być m.in. występ na SXSW i seria pokazów SoFar Sounds w wybranych miastach Stanów Zjednoczonych.



Jesienią 2023 r. Karin Ann wydała dwa single we współpracy z amerykańskim duetem producenckim Tusk, którym towarzyszyła dwuczęściowa seria wideo z udziałem Ashley Moore i Gusa Kenworthy'ego. Część 1 została połączona z singlem Karin Ann "a stranger with my face", natomiast część 2 z jej piosenką "favorite star". Muzyka i elementy wizualne wspólnie wyznaczają wyraźną ścieżkę ilustrującą walkę i rozwój młodych osób queer w procesie odkrywania siebie, akceptacji i dzielenia się swoją tożsamością ze światem.

Wokalistka została uznana za "Odkrycie roku" w konkursie Czech Republic Music Awards, pojawiła się na billboardzie na Times Square w ramach programu muzycznego EQUAL Spotify, a w 2021 roku zdobyła nagrodę dla najlepszego teledysku na Monachium Music Awards. Grała koncerty z LP (Laura Pergolizzi), Imagine Dragons, Alfie Templeman i My Chemical Romance. W Polsce poprzedzała na trasie sanah.



Swój utwór "babyboy" ( posłuchaj! ) zadedykowała środowiskom LGBTQ w naszym kraju. "Chciałabym dzisiaj zadedykować tę piosenkę dla osób LGBTQIA z Polski, bo wiem, że nie macie tutaj łatwo" - powiedziała prosto do kamery w "Pytaniu na śniadanie" w TVP w 2021 r.



"Zasługujecie na miłość, zasługujecie na to, by czuć się bezpiecznie. Jestem z wami i kocham was. Dacie radę. Bądźcie silni" - dodała.