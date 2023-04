Od premiery debiutanckiego singla Lady Gagi minęło 15 lat. Utwór "Just Dance", którym gwiazda podbiła muzyczną estradę, właśnie osiągnął status diamentowej piosenki przyznawany przez zrzeszenie amerykańskich wydawców muzyki, RIAA. To trzecia piosenka Gagi, która pokryła się dziesięciokrotną platyną. Wcześniej status diamentowego utworu osiągnęły jej single "Poker Face" i "Bad Romance".

Clip Lady Gaga Just Dance (Gaga Live Sydney Monster Hall)

Lady Gaga: singel "Just Dance" osiągnął status diamentowej piosenki

Aby singiel czy album mogły osiągnąć diamentowy status, muszą sprzedać się w ilości 10 mln egzemplarzy. Jak wynika z zestawienia zamieszczonego na oficjalnej stronie RIAA, singiel "Just Dance" Lady Gagi przekroczył ten próg, notując wynik 11 mln egzemplarzy. Warto także podkreślić, że status ten ma stosunkowo niewiele piosenek. W lutym tego roku setnym utworem, który znalazł się na diamentowej liście singli była piosenka Halsey "Without Me". Zgodnie z zestawieniem, ten sukces powieliło w tym roku jeszcze tylko siedem utworów. 107 piosenką, która pokryła się dziesięciokrotną platyną, jest właśnie "Just Dance".

Reklama

Wyróżnienie to przyznano artystce w szczególnym momencie. 8 kwietnia minęło dokładnie 15 lat od premiery tego debiutanckiego singla. Taneczny utwór, który, jak wyznała sama Gaga, powstał w zaledwie 10 minut i to na kacu, stał się przepustką do wielkiej kariery.

Dziś artystka może z dumą spoglądać na to, co osiągnęła od debiutu. Ma na swoim koncie 13 statuetek Grammy i Oscara. Udowadnia, że jest nie tylko wybitną piosenkarką, ale i aktorką. Teraz pracuje na planie drugiej części filmu "Joker", który może okazać się jej szansą na kolejną nagrodę przyznawaną przez Amerykańską Akademię Filmową.