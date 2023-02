"Czy naprawdę chcę pisać o swoim życiu? Czy naprawdę chcę przeżyć swoje życie na nowo? Nie jestem pewna" - przyznała podczas wywiadu dla Associated Press w 2009 roku Barbra Streisand , zdradzając, że choć od czasu do czasu odręcznie spisuje swoje wspomnienia, nie nosi się z zamiarem napisania książki. Najwyraźniej jeszcze wtedy wielokrotnie nagradzana artystka nie myślała nad tym, by podzielić się ze światem kulisami prywatnego życia.

Teraz wiadomo, że dwukrotna laureatka Oscara, pięciokrotna zdobywczyni Emmy, zdobywczyni 10 nagród Grammy, 11 Złotych Globów i jednej statuetki nagrody Tony spisze swoje wspomnienia i wyda je w formie książki.

Pierwsze pogłoski o tym, że aktorka i piosenkarka pracuje nad nią pojawiły się w 2015 roku. Jednak dopiero teraz wydawnictwo Viking, należące do Penguin Random House, zapowiada, że pierwsze wspomnienia Streisand ukażą się 7 listopada 2023 roku. Książka będzie nosić tytuł "My Name is Barbra", który nawiązuje do piątego studyjnego albumu artystki z 1965 roku.

"Ta książka jest, jak Barbra, szczera, zabawna i czarująca. Opowiada w niej o swoich wczesnych zmaganiach i wysiłkach, aby zostać aktorką, o tym, jak to musiała zająć się śpiewaniem, aby zarobić na życie. Opisuje swoje przyjaźnie z takimi postaciami, jak Marlon Brando czy Madeleine Albright, pisze również o tym, jak odnalazła spełnienie w małżeństwie z Jamesem Brolinem" - informuje wydawnictwo w komunikacie cytowanym przez AP.

Barbra Streisand jest jedną z najbardziej cenionych wokalistek w historii muzyki popularnej. 80-latka w ciągu trwającej 60 lat kariery sprzedała w sumie 150 milionów płyt.

