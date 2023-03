Nad tym Coolio pracował przed śmiercią. Nagranie trafiło do sieci

W latach 90. Coolio , który wylansował takie hity, jak "It Takes a Thief", "Gangsta's Paradise" i "Fantastic Voyage", był jednym z najpopularniejszych artystów hip-hopowych. W nowym stuleciu nie odnosił już takich sukcesów. Realizował się za to jako szef kuchni, wydał książkę kucharską i stworzył m.in. serię porad internetowych "Cookin' with Coolio". Mówił, że jest "Marthą Stewart z getta", bo dobrym kucharzem uczyniła go bieda. Od najmłodszych lat musiał opanować sztukę przyrządzania potraw z prostych składników. Na te wyszukane jego rodzina po prostu nie miała pieniędzy.

Nowa płyta "Long Live Coolio" - kiedy premiera?

Po jego śmierci we wrześniu ubiegłego roku okazało się, że niemal do ostatnich chwil pracował nad nowymi nagraniami. Nie zdążył ich wydać, zaś jego spadkobiercy uznali, że ukażą się na pośmiertnej płycie zatytułowanej "Long Live Coolio". Ma ona zostać wydana jeszcze w tym roku, jednak nie podano konkretnej daty. Przypomnijmy, że Coolio zmarł w wieku 59 lat na skutek zatrzymania akcji serca.

W sieci zadebiutował już teledysk z udziałem artysty. Według przedstawicieli rapera, klip ten jest "ostatnim zarejestrowanym występem Coolia przed jego odejściem", a utwór znajdzie się na wspomnianej płycie. Zgodnie z komunikatem prasowym piosenka "TAG 'You It'" i jej oprawa wizualna "oddają hołd hip-hopowi lat 90." przez to, że są odpowiednio "chwytliwe, sprośne i surowe".

Zapowiadany pośmiertny album "Long Live Coolio" będzie dziewiątym w jego dyskografii. Poprzedni, "From the Bottom 2 the Top", ukazał się w 2009 roku.

Clip Coolio TAG "YOU IT" - ft. TOO $HORT, DJ WINO

