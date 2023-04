Na początku był "Yugen"... Nadchodzi nowa płyta Wojtka Mazolewskiego

"Od zamysłu do realizacji, od projektu do zespołu, od zespołu do wielowymiarowej orkiestry twórców, muzyków w kooperacji ze wspaniałymi artystami Szczyl, Bela Komoszyńska, Joanna Halszka Sokołowska, Ifi Ude i inni. Wojtek Mazolewski skupił wokół siebie same dobre duchy" - czytamy w zapowiedzi.

"Powstawaniu nowych piosenek towarzyszyło wiele entuzjazmu i dobrych mocy, ale także niepokojących zdarzeń. Sytuacja wokół nas zmieniła się tak niespodziewanie, szybko, dramatycznie, że nie pozostało to bez wpływu na ten materiał. Świat się zmienił i my razem z nim. Dzięki koncertom zespół i nowy materiał nabrały kształtu. Centrum dowodzenia to nadal był mój dom, ale teraz mogliśmy już jeździć i grać na żywo. Myślę, że ta zmiana, to że spotykaliśmy się na żywo, dodało nowej muzyce energii i kopa w porównaniu z pierwszym albumem wydanym jako 'Yugen'" - opowiada o albumie autor.

Premiera albumu "Yugen 2 - JESTEM" wydanego pod szyldem Wytwórni Agora Muzyka już 2 czerwca 2023 roku. Album CD w wersji z autografem jest już dostępny w przedsprzedaży.

Lista utworów:

1. "Jestem Jestem Jestem" - ft. Szczyl, Bela Komoszyńska, Joanna Halszka Sokołowska

2. "Wszystko, co mnie pamięta"

3. "Nagi" - ft. Bela Komoszyńska, Joanna Halszka Sokołowska

4. "Pływające kamienie"

5. "Miłość" - ft. Bela Komoszyńska, Joanna Halszka Sokołowska, Ifi Ude

6. "Niech nikt się nie łudzi"

7. "Czas odrodzenia" - ft. Joanna Halszka Sokołowska

8. "First Blues"

9. "Czasem"

10. "Dzwon życia" - ft. Bela Komoszyńska