Marta Barczok, z zawodu księgowa, na co dzień mieszka w Londynie. Popularność przyniosła jej piłka nożna. Kobieta stała się ulubienicą fotoreporterów. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 700 tys. użytkowników w serwisie.



W 2016 roku podczas turnieju Euro we Francji okrzyknięto ją nawet miss turnieju. Zaczęto mówić o niej również, jako "druga Natalia Siwiec", która promowała się na trybunach podczas Euro 2012.

Barczok jednak nie została tak popularna jak jej poprzedniczka. Pozowała m.in. w magazynie "CKM", jednak po pewnym czasie media straciły zainteresowanie celebrytką. Na trybunach kobieta ponownie przyciągała uwagę podczas Mundialu w Rosji w 2018 roku.



O kobiecie ponownie zrobiło się głośno przy okazji Euro 2024. Brytyjska gazeta "The Sun" okrzyknęła Barczok najpiękniejszą polską fanką i poświęciło jej osobny artykuł. W rozmowie z tabloidem celebrytka wyraziła swoje przewidywania na nadchodzący turniej, wskazując Anglię jako potencjalnego mistrza, natomiast Kylian Mbappe ma według niej zostać największą gwiazdą.



Marta Barczok próbowała zabłysnąć w TVN-ie. Co powiedziała jej Chylińska?

Marta Barczok po wybuchu pandemii zaczęła pasjonować się... skokami na skakance. I od tego czasu bez przerwy skacze niemal w każdym możliwym miejscu.

Celebrytka na Instagramie nazwała się nawet pseudonimem "Marta Skakanka" i w 2022 roku spróbowała swoich sił w "Mam talent". "Wiwat sport, wiwat ruch. W zdrowym ciele, zdrowy duch" - mówił za kulisami ówczesny prowadzący Marcin Prokop.



Zdjęcie Marta Barczok na Mundialu w 2018 roku / Aleksiej Witwicki / East News

Jednak, o ile pokaz podobał się prowadzącym, to mocno podzielił w tamtym czasie jurorów. Oceniający w tamtym czasie uczestników Jan Kliment był na "NIE".



"Jako człowiek bardzo mi imponujesz, ale ten program nazywa się 'Mam talent'" - mówiła Agnieszka Chylińska sugerując, że jej zdolności to za mało, by przejść dalej. Mimo to doceniła pracowitość uczestniczki i zdecydowała się dać jej szansę.

Barczok ostatecznie przeszła dalej, a z programem pożegnała się przed odcinkami na żywo. Po jej występie zachwyceni nie byli natomiast widzowie.



"Jak dla mnie szału nie było. Słabe tempo. Brakowało kilku efektownych trików", "Żadnego szału nie było a wręcz przeciwnie. Żenada. Takich trików można się w jeden dzień nauczyć. Samo skakanie wyglądało żałośnie" - pisali pod jej występem na Youtube.