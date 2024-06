Za produkcją "Wind of Change" stoi mający irańskie korzenie Ali Afshar, aktor, scenarzysta, producent, wrestler i kierowca rajdowy. Często pracuje z urodzonym we Francji reżyserem Alexem Ranarivelo (m.in. "Amerykański zapaśnik"), który ma właśnie nakręcić filmową biografię grupy Scorpions ( sprawdź! ).

"Ich brzmienie ma sugestywną jakość, która nie ma sobie równych w tym gatunku i to jeden z powodów, dlatego takie hity, jak 'Rock You Like a Hurricane' i 'Still Loving You' nadal są tak mocno grane w stacjach radiowych i wypełniają ścieżki dźwiękowe filmów, a ich muzyka łączy kolejne pokolenia fanów na całym świecie" - mówi Ali Afshar.

Scorpions: Ta muzyka zmienia świat

"Kiedy moja rodzina przyleciała z Iranu do Stanów Zjednoczonych, to muzyka Scorpionsów zmieniła moje życie, o ile go nie uratowała. Mam nadzieję, że opowiadając historię Scorpionsów, będziemy mogli przekazać tą samą inspirację światu" - dodaje producent.

Film "Wind of Change" (premiera szykowana jest na 2025 r., kiedy to zespół ma świętować swoje 60-lecie) ma skupiać się przede wszystkim na przyjaźni trójki liderów: wokalisty Klausa Meine oraz gitarzystów Rudolfa Schenkera i Matthiasa Jabsa. Schenker jest obecnie jedynym muzykiem występującym od samego początku w 1965 r. Meine dołączył w 1970 r., a Jabs w 1978 r. Obecny skład uzupełniają polski basista Paweł Mąciwoda (w zespole od 2003 r.) i szwedzki perkusista Mikkey Dee (od 2016 r.).

Napędzana rock'n'rollem pasja i upór trójki młodych muzyków z powojennych Niemiec sprawiła, że zespół z RFN w latach 80. zdobył światową sławę, a sprzedaż ich płyt szacowana jest na 75-100 mln egzemplarzy. Do najbardziej znanych albumów należą "Blackout" (1982), "Love at First Sting" (1984) i "Crazy World" (1990) - to z tego ostatniego pochodzi ballada "Wind of Change".

Piosenka z pamiętnym gwizdanym wstępem stała się hymnem pokojowych zmian w Europie, kiedy w Berlinie upadał mur, a kolejne kraje wyzwalały się z okowów komunizmu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Mąciwoda (Scorpions): Zobaczymy co przyszłość przyniesie INTERIA.PL

Na razie nieznane są dalsze szczegóły filmu "Wind of Change", ani to, kto zagra muzyków Scorpions. W ostatnim czasie biograficznych filmów na swój temat doczekali się m.in. Queen ("Bohemian Rhapsody"), Motley Crue ("Brud"), Elton John ("Rocketman"), Elvis Presley ("Elvis") i Bob Marley ("Bob Marley: One Love").



Dodajmy, że Scorpions przypomną swoje największe przeboje podczas kolejnej wizyty w Polsce - 26 lipca będą główną gwiazdą nowego festiwalu Warsaw Rocks na PGE Narodowym w Warszawie.