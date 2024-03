Miłość od pierwszego użądlenia. Ta okładka płyty Scorpions wywołała skandal

Z początkiem lat 80. zespół Scorpions ( sprawdź! ) zaczął pisać piosenki bardziej przebojowe, odchodząc od metalowego brzmienia z wcześniej dekady. Ugruntowaniem formuły po platynowej płycie "Blackout" (1981) był dziewiąty album zatytułowany "Love at First Sting". Grupa coraz mocniej rozpychała się na amerykańskim rynku, czego efektem był transmitowany na żywo przez MTV występ dla kilkuset tysięcznej publiczności podczas US Festival w Kalifornii.



Reklama

Jak się okazało - płyta "Love at First Sting" była milowym krokiem w karierze formacji z Hanoweru. Na liście Billboardu dotarła do szóstego miejsca, a w samej Ameryce pokryła się potrójną platyną. Wydawnictwo zaistniało również na rynku kanadyjskim, gdzie uzyskało status podwójnej platyny, a na lokalnym niemieckim rynku zostało złotym krążkiem.

Spotify

Scorpions: Historia płyty "Love at First Sting"

Z tego albumu pochodzą takie sztandarowe utwory jak "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You" czy "Big City Nights". Tylko te trzy nagrania Scorpionsi zaśpiewali przez całą swoją karierę na żywo ponad cztery tysiące razy i należą do najczęściej wykonywanych utworów podczas koncertu. Grupa chętnie sięgała po inne piosenki z tej płyty, m.in. "Bad Boys Running Wild" i "Coming Home". Dodajmy, że to faktycznie była "miłość od pierwszego użądlenia" - jeśli chodzi o swój imponujący dorobek, to Niemcy najczęściej wracają właśnie do 1984 r.

W nagraniu "Love at First Sting" wzięli udział Klaus Meine (wokal), Rudolf Schenker (gitara), Matthias Jabs (gitara), Francis Buchholz (bas) oraz Herman Rarebell (perkusja), a nad produkcją czuwali Dieter Dierks oraz Gerd Rautenbach. Warto odnotować fakt, że to była jedna z pierwszych nagranych cyfrowo płyt hardrockowych na świecie. W obecnym składzie pozostaje trójka liderów: Meine, Schenker i Jabs, a towarzyszą im polski basista Paweł Mąciwoda (od 2003 r.) i szwedzki perkusista Mikkey Dee znany z m.in. Motorhead (od 2016 r.).

- Trzeba pamiętać, że Scorpions jest zespołem komercyjnym, który odniósł ogromny sukces. Te utwory ["Rock You Like A Hurricane" czy "Still Loving You"] są standardami, klasyką i nie wyobrażam sobie setlisty bez nich. Jeżeli chodzi o powtarzanie tych numerów, to po jakimś czasie zwracasz uwagę, że właściwie każdy koncert jest inny, bo publiczność jest inna. To ona powoduje, że energia danego miejsca promieniuje zupełnie inaczej - mówił w rozmowie z Interią Paweł Mąciwoda.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Mąciwoda (Scorpions): Zobaczymy co przyszłość przyniesie INTERIA.PL

Autorami wszystkich nagrań są Schenker (muzyka) i Meine (teksty), któremu w "Rock You Like a Hurricane" i "Bad Boys Running Wild" pomógł Rarebell.

Sporo emocji przy okazji premiery "Love At First Sting" wywołała okładka płyty, ale z tym muzycy Scorpionsów byli już oswojeni, bo podobne kontrowersje towarzyszyły już choćby "Lovedrive" z 1979 r. (magazyn "Playboy" dał jej tytuł okładki roku, jednak wersja na rynek amerykański otrzymała inną kopertę) i "Animal Magnestism" z 1980 r.

Clip Scorpions Rock You Like A Hurricane

Za oprawę "Love At First Sting" odpowiadała niemiecka ekipa Kochlowski/Missmahl/Pieczulski, która wykorzystała czarno-białe zdjęcie autorstwa słynnego fotografa Helmuta Newtona. Zmarły w 2004 r. Newton kojarzony głównie z kobiecymi aktami znany był jako twórca stylu przepełnionego erotyzmem, nagością i perwersją.

Na oryginalnej fotografii możemy zobaczyć obejmującą się parę, a mężczyzna tatuuje odsłonięte udo kobiety. Dla Amerykanów zdjęcie okazało się zbyt sugestywne, dlatego po protestach jednej z sieci na okładkę trafiła grupowa fotografia muzyków.

Dodajmy, że klasyki z płyty "Love At First Sting" na pewno usłyszymy 26 lipca na PGE Narodowym w Warszawie - Scorpions będą główną gwiazdą nowego festiwalu Warsaw Rocks, na którym zagrają także m.in. Szwedzi z Europe.