22-letnia piosenkarka Kaya Stewart postanowiła rozpocząć swoją karierę poprzez przesłuchanie do amerykańskiej wersji Idola. Co ciekawe, na scenie towarzyszył wokalistce jej ojciec z gitarą. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie był to... Dave Stewart, współzałożyciel Eurythmics.

Jurorzy szybko rozpoznali Dave'a, który współpracował z takimi gwiazdami, jak Mick Jagger, Ringo Starr i Tom Petty.

"Zostaliśmy razem wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame" - zauważył zasiadający w jury Lionel Richie.

"Jak to się stało, że z tymi możliwościami i koneksjami wylądowałaś tutaj?" - pytała wprost Katy Perry.

Stewartowie wykonali razem piosenkę, pt. "This Tattoo", którą wspólnie skomponowali. Kaya dodała, że samodzielne pisanie piosenek "otworzyło dla niej zupełnie nowy świat". Jurorzy jednogłośnie powiedzieli jej: "Tak".

Wideo Kaya Stewart Sings "This Tattoo" As Dad Dave Stewart Plays Guitar For Backup! - American Idol 2023

Być może Kayę zainspirowała Avy Maybee, córka perkusisty Red Hot Chili Peppers, Chada Smitha, która również wystartowała w zeszłym roku w przesłuchaniach do Idola.

