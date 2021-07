Muzycy grupy Oasis zaprezentują jesienią dokument o ich słynnym występie w Knebworth

"Film 'Oasis Knebworth 1996' to zapis szczególnej relacji między Oasis a ich fanami, która doprowadziła do niezwykłego wydarzenia i największego koncertu lat 90.

To historia opowiedziana oczami fanów, wzbogacona obszernymi, nigdy wcześniej niepublikowanymi archiwalnymi nagraniami z koncertów i zakulisowych wydarzeń, wywiadów z zespołem i organizatorami. Jest to radosne, a czasem przejmujące filmowe świadectwo jednego z najbardziej kultowych wydarzeń koncertowych" - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie Sony Music.

Za reżyserię filmu odpowiada zdobywca nagrody Grammy Jake Scott, który realizował teledysk do "Morning Glory", singla Oasis z 1995 roku. Wcześniej wyreżyserował takie teledyski jak: "Everybody Hurts" grupy R.E.M, "Fake Plastic Trees" Radiohead i "Fell on Black Days" Soundgarden. Producentami wykonawczymi filmu "Oasis Knebworth 1996" są dwaj byli członkowie zespołu, skłóceni bracia Noel Gallagher i Liam Gallagher.

W 1996 roku zespół Oasis, wspierany przez The Charlatans, Kula Shaker, Manic Street Preachers, The Bootleg Beatles, The Chemical Brothers, Ocean Color Scene i The Prodigy, zagrał dwa koncerty, które przeszły do historii festiwali w Wielkiej Brytanii. Odbyły się one 10 i 11 sierpnia 1996 roku w Knebworth Park w hrabstwie Hertfordshire. Bilety trafiły do sprzedaży 11 maja 1996 roku i w nocy poprzedzającej ten dzień przed wieloma sklepami muzycznymi i kasami biletowymi utworzyły się gigantyczne kolejki.

Mnóstwo pracy w tym dniu miały też osoby odpowiedzialne za rezerwacje telefoniczne, bo po bilety dzwonili fani z całego świata. Całą pulę wejściówek wyprzedano w mniej niż 24 godziny, co było nowym rekordem w Wielkiej Brytanii. Na obu koncertach w Knebworth bawiło się łącznie ćwierć miliona ludzi z całego świata. A mogło być ich znacznie więcej, bowiem o bilety starało się ponad 2,5 miliona zagorzałych fanów zespołu.

Wspomniany film będzie sentymentalną podróżą nie tylko dla miłośników zespołu, ale i samych muzyków. "Knebworth był dla mnie niczym Woodstock lat 90. Chodziło o muzykę i ludzi. Niewiele z tego pamiętam, ale nigdy tego nie zapomnę. To było biblijne" - przyznał Liam Gallagher.

"Premiera 'Oasis Knebworth 1996' to zaproszenie dla pokolenia fanów, którzy nie byli w stanie uczestniczyć w tym kultowym występie, aby mogli doświadczyć niezwykłej energii, jaka towarzyszyła występowi Oasis, który naprawdę wstrząsnął Knebworth 25 lat temu" - stwierdził z kolei Tom Mackay, prezes ds. treści premium w Sony Music Entertainment.