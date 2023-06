Muzycy Coldplay dbają o naszą planetę. "Pomogliście nam"

Muzycy Coldplay zdradzili, że do tej pory, w porównaniu z poprzednią trasą, obecne tournée miało ślad węglowy niższy o 47 proc. Co więcej, artyści posadzili już 5 mln drzew.

"Kiedy po raz pierwszy ogłosiliśmy trasę koncertową 'Music Of The Spheres', mieliśmy nadzieję, że będzie ona jak najbardziej korzystna dla środowiska i zmniejszy naszą bezpośrednią emisję dwutlenku węgla (pochodzącą z produkcji koncertów, transportu, podróży zespołu i ekipy) o 50 proc." - wyjaśnili w oświadczeniu cytowanym przez "Billboard" muzycy.

Coldplay i ich ekologiczna trasa "Music Of The Sphere"

Choć przed nimi jeszcze długa droga związana z trasą koncertową, pierwotne założenia zespołu, dzięki wsparciu ekipy i fanów, udało się prawie osiągnąć. Grupie udało się bowiem zmniejszyć wspomniany ślad węglowy o 47 proc. Jak informuje dalej Coldplay, swoje ekologiczne działania wzmocnili sadząc 5 mln drzew w 17 krajach, które odwiedzili na trasie.

"Po prostu przychodząc na nasze koncerty pomogliście nam posadzić miliony drzew, jak również wesprzeć wiele organizacji ekologicznych, jak The Ocean Cleanup i ClientEarth" - podkreślili muzycy. Przy okazji zapewnili, że zamierzają kontynuować swoje ekologiczne praktyki. "Wszędzie, gdzie to możliwe, korzystamy z pojazdów elektrycznych i paliw alternatywnych, a także ograniczamy odpady i zużycie plastiku do minimum".

Za podobną postawę podziękowali także fanom, których wysiłki przed, w trakcie i po koncertach ułatwiły realizację poczynionych wcześniej założeń. Muzycy dali jasny dowód na to, że chociażby korzystanie przez fanów z komunikacji miejskiej czy rowerów, celem udania się na ich koncert, a także przynoszenie bidonów i butelek wielokrotnego użytku, przyczynia się do dużej zmiany.

Liczby, na które zespół powołuje się w swoim oświadczeniu nie są jedynie czczymi przechwałkami. Dane zostały niezależnie ocenione i potwierdzone przez profesora Johna E. Fernandeza z MIT Environmental Solutions Initiative. Naukowiec bardzo pochwalił starania zespołu i podkreślił, że muzycy zasługują na uznanie nie tylko w kwestii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, ale także propagowania wiedzy na temat środowiska, tak wśród fanów, jak i innych artystów.