Przemówienie prezydenta Joe Bidena rozpoczęło się po godzinie 17:30 w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

"Witaj Polsko, nasz wspaniały sojuszniku. Dziękuję, że przyjęliście mnie znów tutaj, w Warszawie. Ostatnio byłem tu w zeszłym roku. To było niedługo po tym, jak Putin rozpoczął największą wojnę lądową w Europie po II wojnie światowej" - rozpoczął swoją mowę przywódca USA.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że świat nie zamierza odwracać wzroku od tego, co dzieje się w Ukrainie. To właśnie przede wszystkim sytuacji za naszą wschodnią granicą poświęcony był występ Bidena, który do Polski przyjechał prosto z Kijowa.

Reklama

"Niech Bóg pobłogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności. Dziękuję Polsko, niech was Bóg błogosławi!" - zakończył swoje przemówienie, a z głośników popłynął popowy przebój "A Sky Full Of Stars" zespołu Coldplay .

Clip Coldplay A Sky Full Of Stars

Część politycznych komentatorów skrytykowało taki wybór. "Coldplay był gwoździem do trumny miałkości tego przemówienia" - uznała Zuzanna Dąbrowska z "Do Rzeczy".