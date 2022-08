"Byłem w szoku, gdy zdałem sobie sprawę z tego, co się stało, rozpłakałem się" - relacjonował w rozmowie z serwisem NTK Mattie Jolley. Zapytany o to, jak będzie wyglądał jego przyszły tatuaż zaprojektowany przez Chrisa Martina wyjaśnił, że muzyk narysował serce otoczone znaczkiem nieskończoności.

Wyjaśnił również, że na reakcję muzyka nie trzeba było długo czekać. Martin szybko dostrzegł jego prośbę i przez większość występu spoglądał na swojego fana. Gdy wokalista zaczął wykonywać utwór "Fix You" dał chłopakowi wyraźny sygnał, aby ten przygotował kartkę i długopis, następnie zszedł ze sceny i nie przerywając występu naszkicował prosty wzór.

"Byłem w szoku, cały się trząsłem, próbując wyciągnąć kartkę i długopis. Wybrał mnie spośród 80-tysięcznego tłumu i sprawił, że ten dzień był jeszcze lepszy, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Sporo czasu minęło, zanim dotarło do mnie co się stało" - przyznał Jolley, dodając, że muzyka Coldplay pozwoliła mu przebrnąć przez najtrudniejsze momenty w życiu, a gest Martina jedynie wzmocnił jego uwielbienia dla muzyków i ich twórczości.

Jolley wyjaśnił, że ten wyjątkowy rysunek wytatuuje na ramieniu i uzupełni go o wymowny napis "Nigdy się nie poddawaj".