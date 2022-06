Chris Martin, wokalista brytyjskiego zespołu Coldplay, wracając z festiwalu Glastonbury, zatrzymał się wraz z przyjaciółmi w małym barze The Stag Inn w Somerset. Wywołało to niemałe zamieszanie wśród klientów pubu.

Właściciel lokalu opowiadał dziennikarzom, że gdy zorientował się, kto jest jego gościem, poprosił pozostałych bywalców baru, żeby nie zaczepiali gwiazdora i dali mu spędzić czas z przyjaciółmi. Niedługo potem jednak muzyk sam podszedł do niego i młodej pary, która planowała wesele w The Stag Inn.

Jak się okazało, "młodzi" na pierwszy taniec wybrali piosenkę Coldplay "A Sky Full of Stars". Martin, gdy tylko to usłyszał, zaproponował, że zagra im tę piosenkę, po czym usiadł przy pianinie, przeprosił, że jego głos jest nieco zmęczony po zabawie na Glastonbury, i zaśpiewał dla klientów lokalu. "To był naprawdę genialny, genialny moment" - komentował szef baru. Nagranie ze spontanicznego występu pojawiło się w sieci i szybko wywołało falę zachwytu.

Coldplay w Polsce 2022. Bilety

Coldplay zagra w Polsce 8 lipca 2022 r. Koncert odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Gościem specjalnym będzie H.E.R. "Granie na żywo i nawiązywanie kontaktów z ludźmi to w końcu powód, dla którego istniejemy jako zespół. Planowaliśmy tę trasę od lat i jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością grania piosenek z całego okresu, który spędziliśmy razem" - tak zespół mówił o trasie.

Zespół został założony w 1996 roku. Od tego czasu muzycy nagrali dziewięć albumów studyjnych. Dyskografię zamyka wydana w 2021 roku płyta "Music of the Spheres".