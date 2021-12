W tym roku, po dwuletniej przerwie, zespół Coldplay wydał swój kolejny studyjny album "Music of the Spheres". Przy okazji premiery albumu lider brytyjskiej grupy, Chris Martin, miał do przekazania fanom niezbyt dobre wiadomości. Zapowiedział, że jego zespół nagra jeszcze tylko trzy albumy.

"Myślę, że na dwunastym albumie zakończymy naszą dyskografię, jednak pewne jest to, że zawsze będziemy chcieli występować na żywo, tak jak Stonesi. To byłoby wspaniałe, jeśli nadal w wieku 70 lat będziemy mogli koncertować, a ludzie będą chcieli przychodzić na nasze występy" - powiedział w październiku Chris Martin w rozmowie "The Independent".

Wtedy jednak wokalista nie wskazał, kiedy dokładnie ma się ukazać ostatni album zespołu. Zrobił to teraz w wywiadzie dla radia BBC Radio 2. "Nasza ostatnia płyta ukaże się w 2025 roku, a potem, jak myślę, będziemy tylko koncertować" - powiedział. "Może zrobimy kilka kolaboracji i wspólnych projektów z innymi artystami, ale dyskografia Coldplay zakończy się płytą wydaną w 2025 roku" - uściślił wokalista.

Wybór daty zakończenia działalności fonograficznej nie jest przypadkowy. Swój pierwszy album, "Parachutes" zespół wydał w 2000 roku, zatem ostatni album ukaże się w 25. rocznicę debiutu Coldplay na rynku płytowym. Coldplay wystąpi w Polsce na jedynym koncercie (sprawdź!) - odbędzie się on 8 lipca 2022 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.