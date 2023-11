MTV EMA 2023: Doda triumfuje w kategorii "najlepszy polski artysta"

I choć tegoroczna gala MTV EMA, która miała odbyć się 5 listopada w Paris Nord Villepinte w Paryżu, nie miała miejsca, to i tak przyznano nagrody najlepszym artystom.

Wśród nominowanych w sumie 19 kategoriach były m.in. Taylor Swift (siedem nominacji) Olivia Rodrigo i SZA (po sześć). W gronie faworytów były także Doja Cat, Maneskin, Miley Cyrus i Nicki Minaj (po cztery nominacje). Statuetka za "Najlepszy Występ na Żywo" trafiła do faworytki, Taylor Swift. Najlepszą piosenką zostało "Seven" (Jung Kook feat. Latto), a ta za "Najlepszy Teledysk" trafiła znów w ręce Swift ("Anti-Hero").

Nominowani byli także Polacy w kategorii "najlepszy polski artysta". Wśród nich byli: Doda, Kasia Nosowska, Mrozu, Sanah i Vito Bambino. Statuetka trafiła do Dody, która od razu zareagowała w mediach społecznościowych.

"Zrobiliście to! Najlepszy polski artysta MTV EMA 2023. Dziękuję!" - napisała na Instagramie.

Przypomnijmy, że w 2022 roku nagrodę zdobył Ralph Kaminski. Doda triumfowała w tej kategorii już dwukrotnie - w 2007 i 2009 r., dodatkowo była nominowana w 2006 r. (razem z Virgin) i 2011 r.

Pełna lista zwycięzców MTV EMA 2023

NAJLEPSZA PIOSENKA - Jung Kook feat. Latto - "Seven"

NAJLEPSZY TELEDYSK - Taylor Swift - "Anti-Hero"

NAJLEPSZA ARTYSTKA - Taylor Swift

NAJLEPSZA WSPÓŁPRACA - KAROL G, Shakira - "TQG"

NAJLEPSZY DEBIUT - Peso Pluma

NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI POP - Billie Eilish

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI AFROBEATS - Rema

NAJLEPSZY ARTYSTA ROCKOWY - Maneskin

NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI LATYNOSKIEJ - Anitta

NAJLEPSZY ARTYSTA K-POPOWY - Jung Kook

NAJLEPSZA ARTYSTKA MUZYKI ALTERNATYWNEJ - Lana Del Rey

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI ELEKTRONICZNEJ - David Guetta

NAJLEPSZA ARTYSTKA HIP-HOPOWA - Nicki Minaj

NAJLEPSZY ARTYSTA MUZYKI R&B - Chris Brown

NAJLEPSZY WYSTĘP NA ŻYWO - Taylor Swift

PUSH PERFORMANCE ROKU - TOMORROW X TOGETHER

NAJLEPSZA POLSKA ARTYSTKA - Doda

MTV EMA 2023: Gala w Paryżu odwołana

Tegoroczną galę MTV EMA odwołano niespodziewanie 19 października. Stało się tak z powodu "niestabilnej sytuacji na świecie".

Odwołanie corocznej gali ma miejsce z "troski o tysiące pracowników, członków zespołu, artystów, fanów i partnerów, którzy podróżują ze wszystkich zakątków świata, aby tworzyć to wydarzenie". Przyczyną jest trwający w Izrealu i Strefie Gazy konflikt. "Uważamy, że nie jest to właściwy moment na globalne świętowanie. W obliczu tysięcy śmiertelnych ofiar - jest to czas żałoby" - informowali organizatorzy w komunikacie.

Kolejna gala MTV EMA ma odbyć się w listopadzie 2024 roku.