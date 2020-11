MTV EMA 2020 w czasie pandemii koronawirusa: Lady Gaga główną faworytką. Kto z Polski? [TRANSMISJA, NOMINACJE]

W niedzielę wieczorem (8 listopada) poznamy laureatów tegorocznej gali MTV EMA. Ze względu na pandemię koronawirusa show transmitowany będzie z wielu miejsc na całym świecie.

Lady Gaga mocno zaangażowała się w zwycięską kampanię prezydencką Joe Bidena /DREW ANGERER /Getty Images

Kilka godzin przed startem wielkiej gali MTV EMA 2020, trofea otrzymają wykonawcy w takich kategoriach, jak m.in. Najlepszy regionalny występ, Najlepszy północny występ, Najlepszy brazylijski występ, Najlepszy koreański występ itd.

Reklama

Zwycięzców zaprezentuje Johnny Orlando, który w 2019 r. zdobył nagrodę w kategorii Najlepszy występ kanadyjski. Podczas części Pre-Game (początek godz. 20) wystąpią m.in. Why Don't We, Madison Beer i 24kGoldn.

Główna część rozpocznie się o godz. 21 (transmisja na MTV). Na scenach pojawią się m.in. Alicia Keys, Sam Smith, Maluma, Doja Cat, DaBaby, YUNGBLUD, Tate Mcrae, Jack Harlow, Karol G i David Guetta.

Ceremonię poprowadzą wokalistki brytyjskiego girlsbandu Little Mix. Z powodu choroby Jesy Nelson, honory gospodyń pełnić będą Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock i Jade Thirlwall.



Lady Gaga, wraz z Justinem Bieberem i koreańskim zespołem BTS, uplasowała się na szycie listy nominowanych MTV EMA 2020. Amerykańska wokalistka zdobyła w sumie siedem nominacji, w tym w kategoriach Najlepszy artysta, Najlepszy artysta muzyki pop i Najlepszy teledysk (duet z Arianą Grande "Rain On Me").

Podczas tegorocznej gali zostaną rozdane statuetki w trzech nowych kategoriach, m.in. Najlepszy wirtualny występ na żywo. Powraca również kategoria lokalna - o tytuł najlepszego polskiego wykonawcy. Rywalizują o niego Margaret, Quebonafide, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow i sanah.

W poprzednich latach statuetkę MTV EMA dla najlepszego polskiego artysty zdobywali Margaret (2015, 2016 i 2018), Dawid Kwiatkowski (2014, 2017) i Roksana Węgiel (2019).

Wideo Plejada gwiazd na gali rozdania nagród MTV Europe Music Awards 2019. Kto zachwycił stylizacją? (Associated Press/x-news)

Dwugodzinne wydarzenie będzie emitowana na antenie MTV w 180 krajach.

MTV EMA 2019 - gwiazdy na czerwonym dywanie 1 / 13 Joan Smalls Źródło: Getty Images Autor: Stephane Cardinale - Corbis udostępnij

Pełna lista nominowanych:



Najlepszy teledysk:

Billie Eilish - "everything i wanted"

Cardi B - "WAP" ft Megan Thee Stallion

DJ Khaled - "POPSTAR" ft Drake

Karol G - "Tusa" ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande - "Rain On Me"

Taylor Swift - "The Man"

The Weeknd - "Blinding Lights"

MTV EMA 2019 - gwiazdy na scenie 1 / 15 J Mena Źródło: Getty Images Autor: Tim P. Whitby udostępnij

Najlepszy artysta:

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weeknd

Najlepsza piosenka:

BTS - "Dynamite"

DaBaby - "Rockstar" ft Roddy Ricch

Dua Lipa - "Don't Start Now"

Lady Gaga, Ariana Grande - "Rain On Me"

Roddy Ricch - "The Box"

The Weeknd - "Blinding Lights"

Roksana Węgiel na gali MTV EMA 2019 1 / 6 Roksana Węgiel podczas gali MTV EMA 2019 w Sewilli Źródło: Getty Images Autor: Andreas Rentz udostępnij

Najlepsza współpraca:

BLACKPINK, Selena Gomez - "Ice Cream"

Cardi B - "WAP" ft Megan Thee Stallion

DaBaby - "Rockstar" ft. Roddy Ricch

Justin Bieber - "Intentions" ft Quavo

Karol G - "Tusa" ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande - "Rain On Me"

Sam Smith, Demi Lovato - "I'm Ready"

MTV VMA 2020: Szaleństwa sceniczne Lady Gagi 1 / 8 Lady Gaga na MTV VMA Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

Najlepszy artysta muzyki pop:

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix



Najlepszy zespół:

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Najlepszy debiut:

BENEE

DaBaby

Doja Cat

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Najwięksi fani:

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Justin Bieber i Hailey Bieber kupili nowy dom 1 / 8 Gwiazdorska para nowy dom nabyła na wzgórzach Beverly Hills, a w ich okolicy mieszkają m.in. Sofia Vergara, Sylvester Stallone, Eddie Murphy, Rod Stewart oraz Denzel Washington. Źródło: Agencja FORUM Autor: Backgrid USA udostępnij

Nalepszy artysta muzyki latynoskiej:

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Najlepszy artysta rockowy:

Coldplay

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

Kylie Jenner w nowym klipie Cardi B 1 / 7 Kylie Jenner w klipie "WAP" Źródło: East News Autor: Atlantic Records/Ferrari Press udostępnij

Najlepszy artysta muzyki hip-hop:

Cardi B

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

Najlepszy artysta muzyki elektronicznej:

Calvin Harris

David Guetta

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Najlepszy artysta muzyki alternatywnej:

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

Video for Good:

Anderson .Paak - "Lockdown"

David Guetta & Sia - "Let's love"

Demi Lovato - "I Love Me"

H.E.R. - "I Can't Breathe"

Jorja Smith - "By Any Means"

Lil Baby - "The Bigger Picture"

Najlepszy artysta w serii MTV Push:

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD

Najlepszy występ wirtualny na żywo:

BTS - Map Of The Soul Concert Live Stream

J Balvin - Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land - Around The World

Little Mix - UNCancelled

Maluma - Papi Juancho Live

Post Malone - Nirvana Tribute

Najlepszy polski wykonawca:

Margaret

Quebonafide

Krzysztof Zalewski

Daria Zawiałow

Sanah.