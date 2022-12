Monika Dejk-Ćwikła była wokalistką rockowego zespołu OBRASQi ( posłuchaj! ), z którym 22 września wydała album, pt. "Szepty ciszy". 33-latka wyszła 13 grudnia na spacer z psem - biszkoptowym labradorem - na osiedlu XX-lecia w Kartuzach.

Reklama

Clip OBRASQi obiecaj

Oficjalną informację o zakończeniu poszukiwań przekazała Kaszubska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. "Oficjalnie zakończono poszukiwania zaginionej 33- letniej kobiety z Kartuz w dniu dzisiejszym o godzinie 14:30. Rodzinie składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia" - czytamy we wpisie.

OBRASQi "Szepty ciszy": Melancholia nie z tej ery - przeczytaj recenzję!

Monika Dejk-Ćwikła nie żyje. Prokuratura potwierdza, jaka była przyczyna śmierci

Przejmujący post opublikował mąż wokalistki, Tomasz Ćwikła. Mężczyzna opublikował teledysk do piosenki grupy ORASQi, pt. "Najtrudniej".

"W tym zawarte jest to, co kochała... Bieganie i muzyka... Brakuje tylko Goyi, za którą wskoczyła pod lód, żeby ją ratować" - napisał w poście i tym samym potwierdził, że Monika Dejk-Ćwikła próbowała ratować swojego psa.

"Pamiętam jak nagrywaliśmy we dwójkę ujęcia do tego teledysku... To był dla niej wyczyn, żeby trzymać ten śnieg w rękach... Ona kochała ciepło" - dodaje.

Tomasz Ćwikła prosi, by udostępniać muzykę jego żony.

"Udostępniajcie proszę... Ona zawsze chciała, żeby jej muzyka, słowa docierały jak najdalej. Teraz zostało tylko to..." - pisze.

W piątek przeprowadzono sekcję zwłok wokalistki. Prokuratura Rejonowa wskazała, że przyczyną śmierci Moniki Dejk-Ćwikły było utonięcie.

Monika Dejk-Ćwikła z zespołu OBRASQi nie żyje. Kim była?

Monika Dejk-Ćwikła była wokalistką zespołu OBRASQi, wykonującego indie-dreampop-rocka.

Ich debiutancki album "Dopowiedzenia" wydany w 2021 roku cieszył się uznaniem dziennikarzy muzycznych (magazyn "Teraz Rock" umieścił OBRASQi na 4. miejscu w zestawieniu "Nadziei 2021" polskiej muzyki).

We wrześniu tego roku ukazał się drugi krążek "Szepty ciszy". Zespół tworzyli Monika Dejk-Ćwikła, Artur Wolski oraz Jarek Bielawski.

Wideo youtube

W 2022 roku grupa była gościem specjalnym na jubileuszowej trasie zespołu Riverside. Utwór "Dopowiedzenia" trafił także na listę najważniejszych polskich utworów XXI roku według Radia 357.

Czytaj też:

Polskie piosenki dla Ukrainy. Wyjątkowa składanka polskiej sceny niezależnej