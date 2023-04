Moby zdradził, co zrobi po zakończeniu kariery. Zaskoczeni?

Ta zaskakująca jak na 57-letniego muzyka deklaracja padła w trakcie wywiadu dla dziennika "The Guardian". Moby ( posłuchaj! ) został bowiem poproszony o to, by opisał, jak wygląda jego typowa niedziela.

Muzyk, który ma już dawno za sobą czasy imprez suto zakrapianych alkoholem i doprawionych narkotykami, przyznał, że niedziele nie różnią się od innych dni, bo wiedzie nudne życie. Nie jest to zaskakujące, bo kiedyś w jednym z wywiadów artysta zażartował, że gdyby dziś miał napisać autobiografię, całość zamknęłaby się na jednej stronie, którą można powielić 365 razy.

Jak więc wygląda typowa niedziela Moby'ego? Zaczyna się od pożywnego koktajlu warzywno-owocowego, potem jest przegląd, długi spacer i trochę pracy nad nowymi utworami. Gdy już to ma za sobą, artysta zabiera się za czynność, którą - jak wyznał - naprawdę kocha. Za sprzątanie. Jak stwierdził, jest w tym naprawdę dobry.

"Kiedy dorastałem, moja mama sprzątała ludziom domy, aby zarobić dodatkowe pieniądze, a ja pomagałem. Jeśli z muzyką mi nie wyjdzie, zawsze mogę do tego wrócić" - stwierdził. Na razie jednak profesji zmieniał nie będzie. Jedyne, czego się obecnie wystrzega, to koncerty.

"Robię wszystko, by uniknąć koncertowania. Nienawidzę lotnisk i nienawidzę hoteli. Jestem w stanie zrobić naprawdę wiele, aby tego uniknąć" - zdradził we wspomnianej rozmowie z "Guardianem".